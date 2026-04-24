뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"공보의 감소 원인 1위는 긴 복무 기간…순회 진료 '부적절'"

박세용 기자
작성 2026.04.24 14:12 조회수
"공보의 감소 원인 1위는 긴 복무 기간…순회 진료 '부적절'"
▲ 자료사진(불 꺼진 보건지소)

공중보건의사들이 인력 감소의 가장 큰 원인으로 현역 사병보다 긴 복무 기간을 꼽았습니다.

대한공중보건의사협의회가 실시한 설문조사 결과에 따르면, 응답자의 74.8%가 사병 대비 상대적으로 긴 복무 기간을 공보의 수급 감소의 주된 원인으로 지목했습니다.

현재 공보의의 복무 기간은 36개월로 18개월인 현역 사병의 두 배에 달하며, 응답자의 85.1%는 복무 기간을 24개월로 단축하는 것이 수급 안정에 도움이 될 것이라고 답했습니다.

근무 실태와 관련해서는 응답자의 64.1%가 여러 의료기관을 이동하며 진료하는 '순회진료'가 제도 취지에 부합하지 않아 부적절하다고 평가했습니다.

부적절하다고 답한 이유로는 주변에 대체 가능한 민간 의료기관이 이미 많다는 점과 여러 기관을 담당하면서 발생하는 과도한 책임 소재, 진료의 연속성 저해 등을 들었습니다.

공보의들은 이에 대한 대안으로 근무지 수를 줄여 주요 거점에 압축 배치하거나, 셔틀이나 택시 등 이동 수단을 지원해 환자들의 의료기관 접근성을 보장하는 방안을 제안했습니다.

그동안 공보의는 의사 채용이 어려운 농어촌 등에서 일차 의료를 담당해 왔으나, 복무 기간 격차와 의대 내 여학생 비율 증가 등으로 전체 규모가 지속적으로 감소하고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
박세용 기자 사진
박세용 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지