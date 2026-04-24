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이 대통령, 인도·베트남 정상에 '취향 저격' 선물

강민우 기자
작성 2026.04.24 14:11 조회수
이 대통령, 인도·베트남 정상에 '취향 저격' 선물
▲ 이재명 대통령과 나렌드라 모디 인도 총리가 지난 20일(현지시간) 뉴델리 영빈관에서 공동언론발표 후 인사하고 있다

인도·베트남 국빈 방문 일정을 소화 중인 이재명 대통령이 양국 정상들에게 한국 문화를 담은 선물을 건넸습니다.

청와대는 '각국 정상들의 취향과 국정 철학을 담은 선물'이라고 설명했습니다.

이 대통령은 인도의 나렌드라 모디 총리에게 청동으로 제작한 반가사유상 모형과 호랑이 수묵화를 선물했습니다.

이규연 청와대 홍보소통수석은 "인도에서 기원한 불교 사상이 신라에서 꽃을 피웠다는 의미"라며 "사색적 성격의 소유자인 모디 총리의 철학적 성향을 고려했다"고 설명했습니다.

호랑이 수묵화는 양국 모두 호랑이를 상징적 동물로 여기는 점이 고려됐다고 덧붙였습니다.

명상을 좋아하는 드라우파디 무르무 대통령에게는 한국의 전통 명상 세트와 한방 화장품을 건넸습니다.

이재명 대통령과 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석이 24일(현지시간) 베트남 대표 문화 유적인 하노이 탕롱 황성에서 전통 공연을 보며 대화하고 있다 (사진=연합뉴스)
▲ 이재명 대통령과 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석이 24일(현지시간) 베트남 대표 문화 유적인 하노이 탕롱 황성에서 전통 공연을 보며 대화하고 있다

이 대통령은 베트남의 또 럼 공산당 서기장 겸 국가주석에겐 해태와 소나무가 그려진 민화를 선물했습니다.

이규연 수석은 "반부패와 청렴을 강조해온 그의 국정 기조를 고려했다"고 밝혔습니다.

또, 클래식 음악을 선호하는 럼 서기장 취향을 반영해 럼 서기장 부부의 캐리커처 작품을 활용한 액자형 스피커를 준비했다고 전했습니다.

럼 서기장의 배우자 응오 프엉 리 여사에겐 국립중앙박물관 기념품 세트와 한국 미용기기, 나비와 당초가 새겨진 자개함이 선물됐습니다.

(사진=연합뉴스)
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