[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스

1. 트럼프 대통령 호르무즈 해협에 기뢰를 부설하는 선박을 모두 격침하라고 지시했습니다. 미 해군은 이란산 석유를 싣고 가던 유조선을 또다시 나포했는데 종전 합의 때까지 계속 해협을 봉쇄하겠다며 이란에 대한 압박을 이어가는 모습입니다.



2. 이런 상황에서 이스라엘과 레바논의 휴전은 3주 더 연장될 것이라고 트럼프 대통령 자신의 SNS를 통해 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 이스라엘과 레바논의 고위급 대표단 회의를 백악관에서 주재했다며 이렇게 이야기를 했는데요. 이번 합의로 25일까지였던 두 나라 휴전은 다음 달 중순까지 일단 연장될 것으로 보입니다.



3. 이재명 대통령 X에 또다시 글을 올렸습니다. 부동산 양도세 장기보유 특별공제 제도와 관련해서 1주택을 보호하려면 실거주 기간에 대한 양도세 감면은 필요하지만 살지도 않으면서 오래 투자했다는 이유만으로 고가 주택의 양도세를 깎아주는 것은 주택 보호 정책이 아니라 투기 권장 정책이라고 말했습니다. 이 대통령은 그러면서 "소득이 있는 곳에 세금이 있는 것이다. 근로소득세를 내듯이 양도소득세도 내는 것이다. 1주택자의 주거를 제대로 보호하려면 비거주 보유 기간에 대한 감면은 축소하고 그만큼 거주 보유 기간에 대한 감면을 더 늘리는 것이 맞을 것"이라고 덧붙였습니다.



4. 이재명 대통령을 수행해서 베트남을 방문하고 있는 위성락 국가안보실장이 이런 이야기 했습니다. 쿠팡 문제가 한미 간 안보 협의에 영향을 주고 있는 것은 사실입니다. 위 실장은 현지 언론 브리핑을 통해서 이렇게 이야기한 뒤, 쿠팡 문제는 법적인 절차대로 진행하고 안보 협상은 안보 협상대로 진전해야 한다는 입장으로 미국과 이야기를 이어가고 있다고 설명했습니다.