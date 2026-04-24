대전 아쿠아리움 아기 백사자 '보문이' 폐사…원인 희귀 질환

▲ 아기 백사자 '보문이'

대전아쿠아리움의 유명 인사였던 아기 백사자 '보문이'가 폐사한 사실이 뒤늦게 알려졌습니다.오늘(24일) 대전시와 금강유역환경청에 따르면 대전아쿠아리움에서 사육하던 아기 백사자 보문이가 생후 7개월여 만인 지난 2일 폐사했습니다.폐사 이유는 보문이가 선천적으로 갖고 있던 관절 희귀 질환 다발성 연골형성 이상이 원인인 것으로 전해졌습니다.백사자는 남아프리카 팀바바티 지역에서 발현되는 유전적 희귀종으로, 보문이는 백사자 부부인 '레오'와 '레미' 사이에서 지난해 8월 28일 태어난 암사자입니다.육아에 서툰 어미 사자로부터 출생 후 보호받지 못하는 모습이 관찰되자 사육사 품에서 인공 포육됐습니다.지난해 11월 대중에 공개된 이후 많은 시민의 사랑을 받았습니다.그런데 최근 사회관계망서비스(SNS)를 통해 보문이 행방이 묘연하다거나 폐사했다는 의혹이 불거진 바 있습니다.대전아쿠아리움 관계자는 "성장하며 체중이 늘면서 희귀 질환 때문에 약한 관절이 받쳐주지 못하며 점점 상태가 안 좋아졌다"며 "보문이가 야생 개체다 보니 질환을 이겨낼 수 있겠다는 희망을 가지고 여러 시도를 했으나 지난달부터 급격히 안 좋아졌고 결국 폐사하게 됐다"고 설명했습니다.(사진=대전아쿠아리움 제공, 연합뉴스)