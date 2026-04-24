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지수, '칸 국제 시리즈 페스티벌'서 라이징스타상 수상…"메르시 보쿠"

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작성 2026.04.24 13:40 조회수
지수, '칸 국제 시리즈 페스티벌'서 라이징스타상 수상…"메르시 보쿠"
그룹 블랙핑크 멤버 겸 배우 지수가 '제9회 칸 국제 시리즈 페스티벌'에서 라이징 스타상을 수상했다.

지수는 23일(현지시간) 프랑스 칸에서 열린 칸 국제 시리즈 페스티벌 개막식에서 '마담 피가로 라이징 스타상'(Madame Figaro Rising Star Award)을 받았다. 이 상은 재능 있는 신인에게 수여하는 상이다.

이날 지수는 핑크색의 튜브톱 드레스를 입고 무대에 올라 "메르시 보쿠(감사합니다)"라고 프랑스어로 수상 소감을 전했다.

주최 측은 홈페이지를 통해 "지수는 음악과 연기 활동을 병행하며, 다양한 장르와 형식의 작품을 통해 필모그래피를 넓히는 데 주력하고 있다"라고 소개했다.

이어 지수의 최근 출연작인 넷플릭스 오리지널 시리즈 '월간남친' 등을 언급하며 "국제적인 영향력, 존재감, 예술적 성장 등 한국뿐 아니라 글로벌 엔터테인먼트 업계에서 주목받는 유망한 인물"이라고 수상자 선정 이유를 밝혔다.

'칸 국제 시리즈 페스티벌'은 전 세계 드라마·시리즈를 소개하는 국제 텔레비전 축제다. 프랑스 칸 영화제가 2018년부터 전 세계 드라마를 대상으로 신설한 부대 행사 중 하나다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
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