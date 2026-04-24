안보실장 "한미 동맹, 정치 쟁점화하지 않아야…여야 대결 소재 증폭 우려"

▲ 위성락 국가안보실장이 현지시간 23일 베트남 하노이 한 호텔의 한국프레스센터에서 이재명 대통령의 국빈방문에 관한 브리핑을 하고 있다.

위성락 국가안보실장은 한미 간 다양한 현안 논의가 이뤄지고 있고, 그런 과정 속에 있는 것일 뿐, 한미 간 갈등이 초래되고 있다고 보는 건 '과도한 해석'이라고 선을 그었습니다.위성락 실장은 현지시간 23일 오후, 베트남 하노이 프레스센터에서 기자들과 만나 "한국과 미국은 동맹 관계이고 아주 밀접한 관계이기 때문에 때에 따라서는 다양한 현안들이 대두된다. 현안 논의를 하다 보면 모든 것이 다 의견의 일치를 이루지는 못한다. 다른 의견이 있을 수 있고 그래서 잘 조율해야 한다"고 설명했습니다.그러면서, "그런 과정 속에 있는 것이지 누적된 (한미 간의) 이상 기류가 지금의 현상을 초래했다고 보는 건 과도한 해석이라고 생각한다"고 덧붙였습니다.이어 "여야 간에 이런 일이 대결 소재로 증폭되고 있어서 우려된다. 동맹을 잘 관리하려면 이게 정치 쟁점화하지는 않아야 된다고 생각한다"고 강조했습니다.위 실장은 정동영 통일부 장관의 북한 '구성 핵시설' 언급 관련 논란이 일고 있는 것도 언급하며, "정 장관의 설명에 따르면 이것이 미국이 우리에게 공유한 정보에 기초한 게 아니라는 것. 그러니까 미국이 공유한 정보를 유출했다고 보진 않는 것"이라고 말했습니다.또, "이 과정에서 이 문제가 국내적으로 과도하게 논란 대상이 되고, 정치 잼점이 될 경우에 단기간에 상황을 수습하고 전과 같은 상태로 돌아가는 데에 장애가 있을 수 있다"면서, 한미 양국 간의 인식 차를 잘 정리해서 단기간에 수습하려 한다고 말했습니다.(사진=연합뉴스)