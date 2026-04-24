[날씨] 서쪽 지역 '초여름' 날씨…주말까지 맑은 하늘

금요일인 오늘(24일) 서쪽 지역을 중심으로는 마치 초여름처럼 덥겠습니다.



서울의 낮 최고 기온 26도로 5월 말에 해당하는 기온이 나타날 텐데요.



다만 해가 지고 나면 기온이 뚝 떨어지면서 쌀쌀합니다.



입고 벗기 편한 가벼운 외투로 체온 조절 잘해주셔야겠습니다.



대기의 메마름이 심해집니다.



일부 중부와 전북, 경북 지역을 중심으로 건조주의보가 더욱 확대됐습니다.



주말을 맞아서 야외 활동하실 때는 화기 사용에 각별한 주의가 필요하겠습니다.



현재 위성 영상 보시면 전국 하늘 구름 한 점 없이 맑게 드러나 있습니다.



오늘 하늘 내내 맑겠고요.



동풍이 불어 들면서 먼지에 대한 걱정도 없겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 살펴보겠습니다.



대전과 광주의 낮 최고 기온 25도까지 오르겠고요.



동쪽 지역을 중심으로는 낮 기온 20도 안팎으로 선선하겠습니다.



주말까지 맑은 하늘이 이어지면서 대기의 건조함이 계속되겠고요.



월요일과 화요일 사이에는 중부를 중심으로 비 예보가 나와 있습니다.



(안수진 기상캐스터)