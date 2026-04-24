정청래 "이재명 정부가 주식 시장 신뢰 자본…코스피, 8000 갈 것"

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 24일 인천 연수구 정지열 인천 연수구청장 후보 선거사무소에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

정청래 민주당 대표가 오늘(24일) 주식 시장 활황을 거론하며 "코스피 지수가 상승하는 것 자체가 대한민국이 이제 정상화하고 제자리를 찾아가고 있다는 상징적인 수치"라고 말했습니다.정 대표는 오늘 정지열 인천 연수구청장 후보 선거사무소에서 열린 최고위원회의에서 "어제 코스피가 장중 6500선을 돌파했다, 참 놀라운 일"이라며 이같이 강조했습니다.그는 "입에 올리기도 별로 기분이 썩 좋지는 않습니다만 이명박 전 대통령이 대선 때 약속했던 코스피 (공약이) 지켜졌느냐"라며 "박근혜 정부 또한 마찬가지"라고 지적했습니다.이어 "이재명 정부가 출범한 것만으로도 주식시장에서 보이지 않는 신뢰 자본이 쌓였고, 코리아 리스크가 제거되고 코리아 프리미엄을 누리는 시대로 이제 진입하고 있다"고 덧붙였습니다.그러면서 "PBR(주가순자산비율) 기준으로 아직도 우리가 OECD 평균에 미치지 못한 것을 감안하면 코스피는 6500으로 그치는 것이 아니라 7000, 8000으로 이어질 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)