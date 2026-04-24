전국 평균 경유 가격 2천 원 넘어…3년 9개월 만

▲ 서울의 한 주유소

4차 석유 최고가격제 실시 첫날인 오늘(24일) 전국 기름값 상승 흐름이 지속하고 있습니다.중동발 지정학적 리스크 속에 휘발유에 이어 전국 평균 경유 가격도 4년 만에 2천 원 선을 돌파했습니다.유가정보시스템 오피넷에 따르면 오늘 오전 9시 기준 전국 평균 경유 가격은 리터당 2천.1원으로 전날보다 0.2원 올랐습니다.경윳값이 2천 원을 넘어선 것은 러시아-우크라이나 전쟁 영향으로 고유가가 이어졌던 지난 2022년 7월 27일 이후 약 3년 9개월 만입니다.2022년 이후 최고 수준을 기록 중인 전국 평균 휘발유 가격은 리터당 0.4원 상승한 2천6.2원으로 집계됐습니다.국제 유가는 호르무즈 해협을 둘러싼 군사 충돌 우려가 고조되면서 급등세를 이어갔습니다.현지시간 23일 ICE 선물거래소에서 6월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 105.07달러로 전장보다 3.1% 상승했습니다.뉴욕상품거래소에서 6월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 종가는 배럴당 95.85달러로 전장보다 3.11% 올랐습니다.통상 국제 유가 변동은 약 2∼3주의 시차를 두고 국내 주유소 가격에 반영됩니다.앞서 정부는 4차 석유 최고가격을 3차와 같은 수준으로 동결하기로 하면서 휘발유는 리터당 1천934원, 경유는 1천923원, 등유는 1천530원으로 각각 고정됐습니다.정유사의 주유소 공급가격에 상한선을 두는 석유 최고가격제는 지난 1∼3차에 이어 오늘 0시를 기해 4차 시행에 들어갔습니다.(사진=연합뉴스)