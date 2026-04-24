헌재, '스토킹 의혹' 부장연구관에 견책 처분…첫 성비위 징계

▲ 헌법재판소

헌법재판소가 스토킹 의혹을 받는 부장급 연구관에게 견책 처분을 내린 것으로 확인됐습니다.1988년 헌재 창설 이래 성 비위와 관련한 징계는 사상 처음입니다.오늘(24일) 법조계에 따르면 헌재는 최근 징계위원회에서 A 부장연구관에 대해 '품위유지의무 위반'을 사유로 견책 처분을 의결해 통보했습니다.부장 보직도 박탈한 것으로 알려졌습니다.A 부장연구관은 한 여성 연구관에게 지속해 연락을 시도하고 만나달라며 요청한 의혹을 받습니다.'스토킹' 수준이란 주장도 제기됐습니다.견책 처분은 성 비위와 관련한 징계 가운데 가장 낮은 수준입니다.'헌재 공무원 징계 양정 등에 관한 내규'에 따르면 성 관련 비위는 파면부터 해임, 강등, 정직, 감봉, 견책 징계까지 가능합니다.이 때문에 법조계 일각에서는 '솜방망이' 처벌이 아니냐는 지적도 나옵니다.헌재에선 B 부장연구관이 3년여 전 내부 워크숍에서 술에 취해 여성 헌법연구관들에게 부적절한 신체 접촉을 하는 등 추행했다는 의혹도 불거졌습니다.피해자들의 문제 제기가 있었지만 다른 간부급 연구관 등이 사실을 축소하려 하는 등 대처가 충분하지 않았다는 주장도 제기됐습니다.이에 대해 헌재는 당시 고충 상담은 접수했지만, 피해자들의 의사에 따라 정식 조사 절차 개시 없이 사안을 종결했다는 입장입니다.(사진=연합뉴스)