이란 전쟁의 부메랑?…트럼프 반대 여론 58%로 최고치

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

이란 전쟁에 따른 고유가와 경제 우려 등으로 도널드 트럼프 대통령에 대한 미국 내 반대 여론이 집권 2기 최고치로 치솟았습니다.23일(현지 시간) 뉴욕타임스(NYT)가 각종 여론조사 결과를 평균한 집계에 따르면 트럼프 대통령에 대한 반대 여론은 제2기 행정부 출범 후 최고치인 58%에 달했습니다.트럼프 대통령의 국정 수행에 대한 찬성 여론은 39%에 그쳤습니다.트럼프 대통령의 지지율 하락은 이란 전쟁 여파로 기름값이 폭등하고 경제 악화에 대한 우려가 확산하고 있는 데 따른 것입니다.경제 정책과 관련해 미국 유권자들의 34%만 트럼프 정부를 지지했습니다.인플레이션 대책에 대한 지지율은 28%에 불과했습니다.지지율 하락세에 직면한 트럼프 대통령이 반전을 꾀하기는 쉽지 않아 보입니다.야당인 민주당은 오는 11월 치러지는 중간 선거를 트럼프 대통령에 대한 심판 성격의 국민투표로 삼겠다고 벼르고 있습니다.트럼프 대통령에게 더 뼈아픈 대목은 집권 공화당 지지층에서도 이란 전쟁에 대한 반발 등으로 이탈 조짐을 보이는 것입니다.보수 논객 터커 칼슨 등 공화당 지지층의 일부는 최근 이란 전쟁에 반대하며 트럼프 대통령을 비판하고 있습니다.지지 정당이 없는 무당파층에서도 트럼프 대통령에 대한 지지율이 재임 초 39%에서 지난주 28%로 급락한 것으로 마르케트대 로스쿨 여론조사에서 나타났습니다.다만, 미국 안팎에서 논란이 되는 트럼프 대통령의 초강경 이민정책은 경제 우려 확산으로 오히려 찬성 여론이 높아질 수 있다고 뉴욕타임스는 분석했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)