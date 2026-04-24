"유승준, 포기하지 말고 끝까지 밀고나가"…태진아, 美콘서트서 공개 응원발언

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가수 태진아가 미국 공연 무대에서 병역 기피로 사회적 파장을 일으키고 국내 연예계에서 사실상 퇴출된 유승준(스티브 유)을 공개적으로 언급하며 응원의 메시지를 전했다.유승준은 지난 23일 자신의 유튜브 채널에 '태진아 무대에 유승준이 갑자기 나타나면 생기는 일'이라는 제목의 영상을 게재했다. 영상에는 지난해 4월 미국 로스앤젤레스(LA) 야마바 카지노 리조트 공연장에서 열린 태진아 콘서트에 참석한 모습이 담겼다.당시 공연에서 태진아는 관객들을 향해 "처음 나왔을 때 내가 바로 얘기했다. 너는 가수가 될 거고 큰 가수가 될 테니까 절대 포기하지 말고 끝까지 밀고 나가라고 했다"며 "그 가수가 지금 여기서 살고 있다. 여러분, 우리 유승준이다"라고 소개했다. 이어 "앞으로도 절대 포기하지 말라"고 덧붙이며 공개적으로 응원의 뜻을 전했다.유승준은 무대 아래에서 이를 지켜보며 눈물을 보였다. 그는 영상 설명란을 통해 "오랜만에 뵙게 되어 너무 반갑고 뜻깊은 시간이었다"며 "짧은 순간이었지만 따뜻한 격려와 배려가 오래 남을 것 같다"고 소감을 밝혔다.앞서 유승준은 2002년 병역 의무를 이행하지 않은 채 미국 시민권을 취득해 입국 금지 조치를 받은 이후, 한국 입국을 둘러싼 법적 공방을 이어오고 있다.지난해 8월 서울행정법원은 LA 총영사관의 사증(비자) 발급 거부 처분에 대해 위법하다고 판단하며 원고 일부 승소 판결을 내렸다. 다만 법무부의 기존 입국금지 조치 자체에 대해서는 별도의 판단 대상이 아니라며 각하했다. 현재 사건은 항소심이 진행 중이다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)