[자막뉴스] "맛보게 해드릴게요"…모수 서울 '와인 바꿔치기' 논란에 사과했지만

안성재 셰프가 운영하는 미슐랭 2스타 레스토랑 '모수 서울'이 최근 논란인 된 '와인 바꿔치기' 논란에 대해 공식 사과했습니다.



모수 서울은 어제(23일) SNS 게시글을 통해 공식 사과문을 내고 "최근 온라인 커뮤니티를 통해 알려진 사안과 관련해 머리 숙여 사과의 말씀을 올린다"며 "지난 4월 19일 와인 페어링 서비스 과정에서 고객님께 정확한 안내가 이뤄지지 않아 혼선을 드리고 이후 응대 과정에서도 충분한 설명을 드리지 못해 큰 실망을 안겨 드린 점에 대해 진심으로 사과드린다"고 했습니다.



이어서 "사안 발생 이후 고객님께 별도로 사과를 전했고 너그럽게 받아주셨으나, 저희 식당에 보내주신 기대에 비추어 볼 때 그 과정 또한 충분하지 못했다는 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 덧붙이며 재발 방지를 약속했습니다.



앞서 지난 21일 네이버 카페에 최근 모수 서울을 방문했다가 '와인 빈티지를 바꿔치기 당했다'는 내용의 게시글이 올라왔습니다.



해당 게시글에선 작성자 A씨가 생일 기념으로 식당을 방문해 한 와인의 2000년 제품을 주문했지만 실제로는 가격이 10만 원 정도 차이 나는 2005년 제품이 제공됐고, 이에 대해 확인을 요청하자 소믈리에가 이 사실을 알고 있음에도 뒤늦게 사과하고 넘어가려 했다는 주장이 담겼습니다.



논란이 확산하자 모수 서울 측이 SNS에 사과문을 올렸지만 누리꾼 사이에선 냉담한 반응이 이어지고 있습니다.



누리꾼들은 "사과문의 기본인 무엇이 잘못됐는지가 담겨있지 않다"라거나, 잘못을 인정하기보다 "정확한 안내가 이뤄지지 않았다"며 사안을 축소하려 하는 것 아니냐는 지적이 나왔습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 나홍희, 디자인: 육도현, 제작: 디지털뉴스부)