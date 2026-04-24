작년 한국 방문 외국인 환자 200만 명 첫 돌파…3년 연속 최대

▲ 외국인 관광객

우리나라를 찾은 외국인 환자가 지난해 사상 처음으로 200만 명을 돌파하며 3년 연속 역대 최대 기록을 경신했습니다.보건복지부가 발표한 2025년 외국인 환자 유치 실적에 따르면, 지난해 한국을 방문한 외국인 환자는 총 201만 1,822명으로 집계됐습니다.이는 통계를 집계하기 시작한 2009년 이후 최대 규모로, 코로나19 대유행 이후 매년 두 배 수준의 가파른 증가세를 이어가고 있습니다.국적별로는 중국인 환자가 전체의 30.8%를 차지해 처음으로 1위에 올랐으며, 일본과 대만, 미국이 뒤를 이었습니다.특히 중국과 대만 환자는 전년 대비 두 배 이상 늘었는데, 이는 피부과 중심의 미용 의료 수요와 관광 수요 회복, 중국 단체 관광객 무비자 정책 등이 맞물린 결과로 풀이됩니다.진료 과목별로는 피부과가 131만여 명으로 전체의 62.9%를 차지했고 성형외과가 11.2%를 기록해 미용 의료 쏠림 현상이 두드러졌습니다.의료기관 종별로는 의원급 방문객이 87.7%로 대다수였으며, 전체 환자의 87.2%가 인프라가 집중된 서울을 방문한 것으로 나타났습니다.외국인 환자와 동반자가 지출한 의료 관광 금액은 총 12조 5천억 원, 의료 지출액은 3조 3천억 원으로 집계돼 10조 원 이상의 부가가치를 창출한 것으로 분석됐습니다.(사진=연합뉴스)