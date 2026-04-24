머스크-올트먼 진흙탕 법정 싸움…저커버그 아부성 문자도 공개

▲ 일론 머스크

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일론 머스크 테슬라·스페이스X 최고경영자(CEO)와 샘 올트먼 오픈AI CEO 간의 재판이 일주일 앞으로 다가온 가운데 이들의 민낯을 드러낸 사적인 기록들이 공개됐습니다.미 일간 워싱턴포스트(WP)는 23일(현지시간) 머스크와 올트먼 간의 소송전을 계기로 이들을 비롯한 실리콘밸리 고위급 인사들의 문자메시지와 이메일, 일기 등 민망한 자료들이 법원에 제출됐다고 보도했습니다.이 가운데는 마크 저커버그 메타 CEO가 머스크를 돕겠다며 연락한 문자메시지가 포함됐습니다.저커버그는 지난해 2월 직접 머스크에게 연락해 "정부효율부(DOGE)가 진전을 이루고 있는 것 같다. 당신 팀 사람들의 신상을 털거나(doxxing) 위협하는 콘텐츠를 지우기 위해 내가 우리 팀에게 경계하라고 했다"고 연락했습니다.이어 "내가 도울 수 있는 일이라면 뭐든지 말해달라"고 덧붙였습니다.당시 정부효율부가 연방 공무원을 대량 감원하면서 비판 여론이 거세진 가운데 언론에 정부효율부 직원들의 이름이 공개됐습니다.이에 정부효율부를 이끌던 머스크가 강하게 비난한 바 있습니다.그간 페이스북과 인스타그램이 이용자들에게 콘텐츠 관련 더 많은 자유를 약속해 온 가운데 저커버그가 이 같은 문자를 보낸 것은 부적절하다는 지적이 나옵니다.올트먼 역시 머스크를 향해 "내 영웅"이라고 문자를 보내는가 하면, 그를 칭찬하는 트위터 게시글을 올려야 하는지 주변에 조언을 구하기도 했다는 사실이 또 다른 제출 자료에서 확인됐습니다.머스크가 아마존 창업자인 제프 베이조스를 멸시했다는 내용도 공개됐습니다.2016년 머스크와 올트먼이 주고받은 이메일을 살펴보면 머스크는 아마존보다는 마이크로소프트와 협력하는 것을 선호한다면서 베이조스는 "약간 멍청이"며, 사티아 나델라 마이크로소프트 CEO는 그렇지 않다고 언급했습니다.이후 오픈AI는 마이크로소프트의 클라우드 컴퓨팅 서비스를 이용하는 파트너십을 맺고 10억 달러를 투자받았습니다.체외수정을 통해 머스크의 아이 넷을 출산한 시본 질리스 뉴럴링크 임원이 오픈AI의 정보를 알려주는 스파이 역할을 했다는 주장이 함께 제기됐습니다.질리스는 머스크에게 "내가 (정보를) 계속 흘려 받도록 오픈AI와 가깝고 친근한 관계를 유지하기를 바라느냐 아니면 관계를 단절하길 바라느냐"며 지침을 달라는 문자를 보냈습니다.질리스는 머스크의 이름을 '슈뢰딩거의 고양이'라고 저장했습니다.이처럼 온갖 사적인 자료들이 증거로 제출되면서 머스크와 올트먼의 소송전이 진흙탕 싸움이 될 것이라는 관측이 나옵니다.앤드루 스톨만 기업 분쟁 변호사는 WP에 법정에서 불꽃 튀는 공방이 예상된다며 "상황이 엉망이 되고 추잡해질 것"이라고 전망했습니다.머스크는 오픈AI의 공동창업자로 참여했지만 2018년 이사회를 떠났습니다.그는 오픈AI가 비영리 약속을 어기고 영리를 추구하면서 부당 이득을 취했다고 주장하며 소송을 냈으며, 최근 청구 취지 변경 서면을 통해 올트먼과 그레그 브록먼 사장의 해임을 요구했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)