앤디 김 "미국, 공고한 동맹 관계 중요…한국은 필수 파트너"

▲ 앤디 김 미 연방상원의원이 23일(현지시간) 미 워싱턴DC 조지워싱턴대 한국학연구소에서 강연하고 있다.

앤디 김 미국 연방상원의원은 현지 시각 23일 "새로운 세계 질서 구축에 있어 미국이 동맹 관계를 공고히 하는 것이 중요하며 한국은 필수 파트너"라고 강조했습니다.한국계 첫 미 연방 상원의원인 김 의원은 이날 미 워싱턴DC 조지워싱턴대 한국학연구소 초청 강연에서 이같이 말했습니다.김 의원은 미래가 점점 불확실해지는 가운데, 미 의회가 한국과의 동맹을 강화하기 위한 세 가지 조치에 나서야 한다면서 "미국이 한 사람보다 큰 존재라는 것을 동맹과 파트너에 분명히 해야 한다"고 지적했습니다.김 의원은 "타국과의 관계는 백악관 차원에서만 구축되는 것이 아니고 정부의 모든 차원에서 이뤄지는 지속적 상호 작용을 통해 마련되는 것"이라고 부연했습니다.도널드 트럼프 미 대통령을 겨냥한 언급으로 해석되는데, 트럼프 대통령은 거래적 관점으로 동맹을 바라보지만, 한미 동맹은 트럼프 대통령뿐만 아니라 여러 차원에서 구축되고 지속된다는 취지입니다.김 의원은 이어 "미 의회는 이민 노동자들과 대학을 혁신의 중심으로 보호하고 선박 건조와 같은 분야에서 소중한 전문성을 얻기 위해 타국과의 혁신 파트너십을 개발할 수 있도록 해야 한다"고 밝혔습니다.김 의원은 또, 미 의회가 협력을 저해하고 외국의 직접 투자를 위축시키는 트럼프 행정부의 일관성 없는 무역 정책에 맞서야 한다고 강조했습니다.그러면서 자신의 지역구인 뉴저지주에서 삼성과 LG 등 한국 기업의 투자로 수천 개의 일자리가 생겼다는 사실을 거론하기도 했습니다.김 의원은 트럼프 행정부가 대미 투자 액수를 주로 내세우지만, 한국의 가장 큰 대미 기여는 투자 금액이 아니라 인재의 유입이라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)