김혜성 2안타 1타점…이정후는 무안타 침묵

▲ LA다저스 김혜성이 현지시간 23일 목요일 샌프란시스코에서 열린 샌프란시스코 자이언츠와의 야구 경기 4회말 타격을 하고 있다.

이정후(27·샌프란시스코 자이언츠)와 김혜성(27·로스앤젤레스 다저스)의 안타 행진이 엇갈렸습니다.김혜성은 하루 만에 안타 생산을 재개했으나 이정후는 2경기 연속 안타 행진이 중단됐습니다.김혜성은 오늘(24일) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠와 방문경기에서 4타수 2안타, 1타점을 기록했습니다.전날과 마찬가지로 8번 타자 유격수로 출전한 김혜성은 로스앤젤레스 다저스가 1-0으로 앞선 2회초 2사 2루에서 첫 타석에 나섰으나 상대 선발 로건 웹의 체인지업에 헛스윙 삼진을 당했습니다.두 번째 타석에서는 김혜성의 방망이가 매서웠습니다.2-0인 4회초 2사 2루에서 타석에 나선 김혜성은 좌전 안타를 때려 타점을 올렸습니다.6회초 1사 1루에서는 2루수 방면 병살타를 친 김혜성은 9회초 1사 1루에서 우전안타를 날려 1, 3루의 득점 기회를 만들었습니다.하지만 다저스는 추가점을 올리지는 못했습니다.올 시즌 세 번째 멀티히트를 기록한 김혜성은 시즌 타율을 0.324로 끌어올렸습니다.샌프란시스코의 6번 타자 우익수로 붙박이 출전한 이정후는 3타수 무안타에 그쳤습니다.이정후는 첫 타석인 2회말 무사 1루에서 김혜성 쪽으로 땅볼을 쳐 병살 아웃이 되고 말았습니다.5회말에는 중견수 뜬공으로 잡힌 이정후는 8회말에는 1루수 파울플라이로 돌아섰습니다.이정후의 타율은 0.253이 됐습니다.다저스는 선발투수 타일러 글래스노우의 호투를 앞세워 3-0으로 승리해 2연패에서 벗어났습니다.글래스노우는 8회까지 삼진 9개를 뽑으며 1안타, 1볼넷만 허용하고 무실점으로 샌프란시스코 타선을 봉쇄했습니다.오타니 쇼헤이는 5타수 무안타 2삼진을 기록하며 2경기 연속 베이스에 나가지 못했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)