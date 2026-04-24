쿠팡, 유출사태후 미 정관계 로비대상에 백악관·부통령도 포함

▲ 쿠팡 김범석 의장

대규모 정보유출 사태로 논란이 된 한국 전자상거래 1위 기업 쿠팡이 사태 발발 이후 백악관을 포함한 미국 정·관계를 상대로 집중적으로 로비를 벌인 것으로 확인됐습니다.23일(현지시간) 미 연방 상원의 로비 공개법(LDA) 보고서에 따르면 쿠팡의 미국 워싱턴 시애틀에 기반을 둔 모회사 쿠팡Inc는 올해 1분기(1∼3월) 로비 자금으로 109만 달러(약 16억 원)를 지출했다고 신고했습니다.아울러 쿠팡의 의뢰로 로비활동을 벌인 워싱턴 DC의 로비업체는 7곳으로 이 중 6곳의 수입 신고액을 합하면 69만 5천 달러였습니다.1곳은 5천 달러 미만을 받았다고 신고하면서 정확한 금액을 명시하지 않았습니다.쿠팡Inc의 지출 금액으로만 봐도 쿠팡 정보유출 사태가 불거진 이후 100만 달러 이상의 미국 정관계 상대 로비자금 지출이 이뤄졌다는 얘기가 됩니다.각 보고서에 나온 로비 대상은 다양합니다.미국 상원과 하원 등 연방 의회뿐 아니라 국무부와 재무부, 상무부, 무역대표부(USTR), 농무부, 중소기업청 등 정부 기관을 대상으로 삼았습니다.특히 미국 부통령(Vice President of the U.S.)과 백악관의 대통령 비서실(Executive Office of the President·EOP)도 로비 대상에 포함돼 있습니다.앞서 밴스 부통령은 지난 1월 백악관에서 미국을 방문한 김민석 총리를 만났을 때 한국에서 쿠팡과 관련해 구체적으로 어떤 문제가 있는지를 김 총리에게 물어보면서 쿠팡 이슈를 직접 언급한 바 있습니다.당시 밴스 부통령은 이 문제가 양국 정부 사이에 오해를 가져오지 않도록 관리해 달라고 요청한 바 있습니다.다만, 밴스 부통령이 쿠팡 측의 로비를 받고서 이처럼 언급한 것인지는 불분명합니다.쿠팡Inc는 보고서에서 구체적인 로비 사안에 대해 "미국 중소기업, 대기업, 농업 생산자들의 쿠팡 디지털, 소매, 물류 서비스 이용 확대에 관한 논의와 쿠팡의 비지니스 모델 및 혁신을 통해 가능해진 미국의 일자리 창출 및 경제 성장에 관한 논의"를 들었습니다.로비 업체들은 '미국의 수출 촉진 및 북미, 아시아, 유럽 국가 간 무역 및 투자 흐름 증대 노력에 관한 논의', '한국·대만·일본·영국·유럽연합 등 동맹국과 미국 간의 경제 및 상업적 관계 강화 노력에 관한 논의' 등을 구체적 로비 목적으로 소개했습니다.