트럼프 "이란에 핵무기 사용 안할 것…누구도 사용해선 안돼"

▲ 트럼프 미국 대통령

트럼프 미국 대통령은 23일(현지시간) 미국과 전쟁 중인 이란에 핵무기를 사용할 의사가 없다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 '의료비 절감' 관련 행사에서 '이란에 핵무기를 사용할 의향이 있냐'는 질문을 받고 "아니다"라고 답했습니다.이어 "핵무기 없이도 재래식 방식만으로도 이미 그들을 완전히 초토화했는데 왜 핵무기를 쓰겠나"라며 "핵무기를 쓰지 않을 것이다. 핵무기는 그 누구도 결코 사용해선 안 된다"고 강조했습니다.그러면서 질문한 기자를 향해 "왜 그런 멍청한 질문을 하는 것이냐"고 말하기도 했습니다.트럼프 대통령은 지난 7일 소셜미디어 트루스소셜에서 이란을 겨냥해 "오늘 밤 한 문명(civilization) 전체가 사라져 다시는 되돌릴 수 없을 것"이라고 밝히면서 핵무기 사용 가능성을 염두에 둔 것 아니냐는 관측이 일각에서 제기됐습니다.이날 발언은 이란에 대한 핵무기 사용 의사가 없음을 분명히 한 것으로 풀이됩니다.트럼프 대통령은 이란과의 종전 및 비핵화 협상 상황과 관련, "우리는 그들과 대화를 이어오고 있지만, 그들은 지금 누가 나라를 이끌고 있는지조차 모른다. 혼란에 빠져 있다"고 말했습니다.이는 이란 수뇌부가 강경파와 온건파로 나뉘어 통일된 입장을 정하고 있지 못하다는 기존 주장을 되풀이한 것입니다.트럼프 대통령은 "서두르고 싶지 않다"며 "나는 훌륭한 합의를 원한다. 핵무기를 가진 미치광이들로부터 우리나라와 전 세계가 안전할 수 있는 합의를 원한다"고 말했습니다.