1. "기뢰 설치 선박 격침하라"…인도양에서 또 나포



트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협에 기뢰를 설치하는 선박을 모두 격침하라고 지시했습니다. 미 해군은 이란산 석유를 싣고 가던 유조선을 또 나포했습니다.



2. 선박 나포로 '맞대응'…'호르무즈 통행료' 첫 예치



이란 매체들이 호르무즈 해협 통행료가 처음으로 이란 중앙은행에 입금됐다고 보도했습니다. 이스라엘은 미국의 승인만 떨어지면 전쟁을 다시 시작할 준비를 마쳤다고 밝혔습니다.



3. 쿠팡, 미국서 전방위 로비…백악관 등에 26억 뿌려



쿠팡이 '정보 유출 사건'이 터진 이후 미국 정계에 로비를 확대한 걸로 드러났습니다. 백악관과 부통령실을 포함해서 26억 원 넘게 쓴 걸로 확인됐습니다.



4. "'홍강의 기적' 함께 만들자"…오늘 밤 귀국



베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 베트남판 한강의 기적인 '홍강의 기적'을 함께 만들자며 우리 기업에 대한 지원을 요청했습니다. 순방 일정을 마친 이 대통령은 오늘(24일) 밤 귀국합니다.