뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

이강 기자
작성 2026.04.24 06:06 조회수
PIP 닫기
1. "기뢰 설치 선박 격침하라"…인도양에서 또 나포

트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협에 기뢰를 설치하는 선박을 모두 격침하라고 지시했습니다. 미 해군은 이란산 석유를 싣고 가던 유조선을 또 나포했습니다.

2. 선박 나포로 '맞대응'…'호르무즈 통행료' 첫 예치

이란 매체들이 호르무즈 해협 통행료가 처음으로 이란 중앙은행에 입금됐다고 보도했습니다. 이스라엘은 미국의 승인만 떨어지면 전쟁을 다시 시작할 준비를 마쳤다고 밝혔습니다.

3. 쿠팡, 미국서 전방위 로비…백악관 등에 26억 뿌려

쿠팡이 '정보 유출 사건'이 터진 이후 미국 정계에 로비를 확대한 걸로 드러났습니다. 백악관과 부통령실을 포함해서 26억 원 넘게 쓴 걸로 확인됐습니다.

4. "'홍강의 기적' 함께 만들자"…오늘 밤 귀국

베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 베트남판 한강의 기적인 '홍강의 기적'을 함께 만들자며 우리 기업에 대한 지원을 요청했습니다. 순방 일정을 마친 이 대통령은 오늘(24일) 밤 귀국합니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이강 기자 사진
이강 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지