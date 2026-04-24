'술값 1억 바가지' 유흥업소 점주 쇠고랑…음주운전 협박까지

▲ 충북 음성경찰서

충북 음성경찰서는 취객들에게 1억 원 가까운 술값을 과다 청구한 유흥업소 점주 A(30대) 씨를 준사기·공갈 혐의로 구속했다고 23일 밝혔습니다.A 씨는 지난해 5∼12월 자신이 운영하는 음성 소재 유흥업소에서 손님 9명에게 총 11차례에 걸쳐 약 1억 원의 술값을 과다 청구한 혐의를 받습니다.피해자 중에선 2천여만 원의 술값을 결제한 손님도 있는 것으로 전해졌습니다.경찰은 "정신을 차려 보니 술값이 과다 청구돼 있다"는 취지의 신고를 잇달아 접수하고 수사에 착수했습니다.A 씨는 "손님들이 술값을 내기 싫어 거짓 신고를 한 것"이라며 혐의를 전면 부인하는 것으로 전해졌습니다.A 씨는 지난해 5월부터 올해 3월 사이 음주운전이 의심스러운 운전자 8명을 상대로 "돈을 주지 않으면 경찰에 신고하겠다"고 협박한 혐의도 있습니다.A 씨는 가게 주변을 배회하다가 술에 취한 듯한 운전자가 차량에 올라 운전을 시작하면 차를 몰고 쫓아가 범행했으며, 피해자 중 1명에게서 수백만 원을 뜯어냈습니다.나머지 7명은 A 씨를 경찰에 신고했습니다.(사진=연합뉴스)