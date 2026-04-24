미국 전직 경찰관, 뉴올리언스 축제서 '총기난사 모의 혐의' 체포

▲ 크리스토퍼 길럼

미국의 전직 경찰관이 루이지애나주 뉴올리언스의 한 축제에서 군중을 상대로 한 총기 난사를 준비하다가 첩보를 입수한 사법 당국에 체포됐습니다.미 플로리다주 오칼루사 카운티 보안관실은 현지 시각 23일 페이스북을 통해 전직 경찰관 크리스토퍼 길럼을 한 호텔에서 체포했다고 발표했습니다.길럼은 2004∼2019년 노스캐롤라이나주 채플힐에서 경찰관으로, 2023∼2024년 같은 주 오렌지 카운티의 보안관 사무실에서 근무했던 것으로 확인됐습니다.당국은 전날 길럼을 체포한 호텔 방에서 권총 한 정과 약 200개의 실탄을 회수했습니다.길럼은 뉴올리언스의 한 축제장에서 대규모 총격을 가한 뒤 자신을 향한 경찰관의 발포를 유발해 목숨을 끊겠다는 계획을 세웠던 것으로 파악됐습니다.길럼이 노렸던 축제가 어떤 행사인지는 확인되지 않았지만, 뉴올리언스에선 해마다 약 40만 명의 관람객이 모이는 '재즈 & 헤리티지' 축제가 이날부터 다음 달 3일까지 열린다고 CNN은 전했습니다.(사진=오칼루사 카운티 보안관실 페이스북 캡처, 연합뉴스)