뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

미국 전직 경찰관, 뉴올리언스 축제서 '총기난사 모의 혐의' 체포

김덕현 기자
작성 2026.04.24 04:23 조회수
미국 전직 경찰관, 뉴올리언스 축제서 '총기난사 모의 혐의' 체포
▲ 크리스토퍼 길럼

미국의 전직 경찰관이 루이지애나주 뉴올리언스의 한 축제에서 군중을 상대로 한 총기 난사를 준비하다가 첩보를 입수한 사법 당국에 체포됐습니다.

미 플로리다주 오칼루사 카운티 보안관실은 현지 시각 23일 페이스북을 통해 전직 경찰관 크리스토퍼 길럼을 한 호텔에서 체포했다고 발표했습니다.

길럼은 2004∼2019년 노스캐롤라이나주 채플힐에서 경찰관으로, 2023∼2024년 같은 주 오렌지 카운티의 보안관 사무실에서 근무했던 것으로 확인됐습니다.

당국은 전날 길럼을 체포한 호텔 방에서 권총 한 정과 약 200개의 실탄을 회수했습니다.

길럼은 뉴올리언스의 한 축제장에서 대규모 총격을 가한 뒤 자신을 향한 경찰관의 발포를 유발해 목숨을 끊겠다는 계획을 세웠던 것으로 파악됐습니다.

길럼이 노렸던 축제가 어떤 행사인지는 확인되지 않았지만, 뉴올리언스에선 해마다 약 40만 명의 관람객이 모이는 '재즈 & 헤리티지' 축제가 이날부터 다음 달 3일까지 열린다고 CNN은 전했습니다.

(사진=오칼루사 카운티 보안관실 페이스북 캡처, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
김덕현 기자 사진
김덕현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지