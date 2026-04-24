뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

미군 추가 항공모함, 중동 해역 도착…이란 전쟁에 총 3척 투입

김덕현 기자
작성 2026.04.24 04:06 조회수
미군 추가 항공모함, 중동 해역 도착…이란 전쟁에 총 3척 투입
▲ 미군, 3번째 항공모함 이란 전쟁 지원에 투입

미군이 현지 시각 23일 대이란 전쟁 지원을 위해 3번째 항공모함을 중동 인근 해역에 투입했습니다.

중동 지역을 관할하며 이란 전쟁을 총괄 지휘하고 있는 미 중부사령부는 이날 엑스(X·옛 트위터)에 "니미츠급 항공모함 조지 H.W.부시호가 4월 23일 중부사령부 책임 구역인 인도양에서 항해하고 있다"고 밝혔습니다.

중부사령부는 게시글과 함께 갑판 위에 전투기 등이 배치된 해당 항모가 항해하고 있는 사진도 올렸습니다.

부시호는 지난달 31일 미 버지니아주 노퍽 기지에서 출항해 중동으로 향했습니다.

지난 17일에는 남아프리카공화국 희망봉 부근을 지난 것으로 전해진 바 있습니다.

부시호의 합류로 중동에서 이란 전쟁을 지원하는 항모는 총 3척으로 늘었습니다.

중동에는 이미 에이브러햄 링컨호가 인도양에서, 제럴드 R.포드호가 홍해에서 각각 작전을 수행해 왔습니다.

미군의 3번째 중동 지역 항모 배치는 이란과의 불안정한 휴전이 이어지는 가운데 이란에 종전 합의를 더욱더 거세게 압박하는 동시에, 전쟁 재개 상황에도 대비하려는 포석으로 풀이됩니다.

(사진=미국 중부사령부 엑스 게시글 캡처, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
김덕현 기자 사진
김덕현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지