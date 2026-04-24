뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

넷플릭스, 주가 하락 속에 자사주 매입 발표…37조 원 규모

김덕현 기자
작성 2026.04.24 04:04 조회수
넷플릭스, 주가 하락 속에 자사주 매입 발표…37조 원 규모
▲ 넷플릭스

글로벌 온라인 동영상 서비스(OTT) 기업 넷플릭스가 37조 원 규모의 자사주 매입 계획을 발표했습니다.

미 일간 월스트리트저널(WSJ) 등은 현지 시각 23일 넷플릭스 이사회가 250억 달러(약 37조 1천억 원) 규모의 자사 보통주 매입 안건을 승인했다고 보도했습니다.

넷플릭스는 앞서 2024년 12월에도 150억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 공표한 바 있는데, 이번 자사주 매입 계획에 만료일은 없는 것으로 확인됐습니다.

자사주 매입은 기업이 주가를 끌어올리고 향후 기업 성장 가능성에 대한 자신감을 보여주는 수단입니다.

기업의 잉여 현금을 주주에게 환원하는 효과도 있습니다.

이번 자사주 매입 결정은 최근 1분기 실적 발표 후 넷플릭스 주가가 두 자릿수 하락률을 보인 가운데 나왔습니다.

넷플릭스 주가는 지난해 6월 최고가인 134.12달러까지 치솟았지만, 워너브라더스 디스커버리와의 인수를 추진하는 과정에서 고점 대비 40% 하락했습니다.

이후 인수를 포기하면서 다시 회복했다가 실적 발표 후 다시 10% 넘게 떨어졌습니다.

넷플릭스는 올 1분기 영업이익 39억 6천만 달러, 매출 122억 5천만 달러로 좋은 실적을 냈지만, 2분기 전망을 다소 저조하게 예측해 시장의 실망을 불러일으켰습니다.

또 29년 전 넷플릭스를 세운 리드 헤이스팅스 공동 창업자가 회장직에서 물러나겠다고 발표한 것도 주가 하락에 영향을 미친 것으로 보입니다.

(사진=게티이미지코리아)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
김덕현 기자 사진
김덕현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지