뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

한 달 지나자 '둥둥'…"이걸 왜 가져와" 비난 폭주

심우섭 기자
작성 2026.04.24 08:13 수정 2026.04.24 08:14 조회수
PIP 닫기
인도의 갠지스 강하면 힌두교도들이 성스럽게 여기는 강이지만, 동시에 오염도가 아주 높은 것으로 알려진 강 가운데 하나인데요.

그런데 한 타이완 남성이 여행 도중 이 갠지스 강물을 함부로 퍼왔다가 한바탕 소동이 일었습니다.

투명한 플라스틱 병 안에 담긴 물이 탁하게 변해 있습니다.

병 안에는 형태를 알 수 없는 물질이 둥둥 떠다니는 모습도 보이는데요.

한 타이완 남성이 인도에서 가져온 갠지스강물을 약 한 달간 보관한 뒤 촬영한 영상입니다.

남성은 "보관했더니 뭔가 자라기 시작했다"는 글과 함께 이 영상을 SNS에 직접 공개했는데요.

그 뒤 온라인에서는 나중에 이 강물을 함부로 버릴 경우 타이완 전역에 바이러스가 퍼질 수도 있다며 우려와 비난이 쏟아졌습니다.

논란이 커지자 남성은 사과한 뒤 인도로 돌아가 해당 강물을 갠지스강에 다시 부어 넣었다고 하네요.

가벼운 호기심이 뜻밖의 파장을 낳은 건데, 여행자의 책임, 다시 생각해 보게 합니다.

(화면출처 : Threads @shiang0510·인스타그램 @shiang0510)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
심우섭 기자 사진
심우섭 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지