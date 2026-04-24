이 대통령, 김혜경 여사와 하노이 산책…쌀국수로 식사

▲ 청와대는 베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 23일(현지시간) 하노이 호안끼엠 호수 인근 구시가지에서 산책하는 모습을 24일 SNS에 공개했다.

베트남을 국빈 방문한 이재명 대통령은 현지시간 23일 부인 김혜경 여사와 함께 하노이 호안끼엠 호수 인근 구시가지를 산책하며 현지 주민들을 만났습니다.이 대통령을 마주친 현지 주민들은 한국어로 "안녕하세요", "반갑습니다"라고 인사하거나 "웰컴 투 베트남"이라고 외치며 이 대통령 부부를 맞이했습니다.이 대통령 부부도 베트남어로 '안녕하세요'를 뜻하는 "신짜오"로 화답하고 악수와 하이 파이브를 하는 등 교감을 나눴다고 안귀령 청와대 수석부대변인이 서면브리핑에서 전했습니다.또 이 대통령은 거리에서 판매하는 돼지고기 꼬치구이와 사탕수수 음료를 즉석에서 맛을 봤고, 두리안을 구입해 동행한 참모들과 나눠 먹기도 했다고 안 부대변인은 소개했습니다.이후 이 대통령 부부는 인근 식당으로 자리를 옮겨 쌀국수와 볶음밥으로 저녁 식사를 했습니다.식사 뒤 호수 일대를 다시 산책하며 주민들에게 손을 흔들어 인사를 보내는 것으로 일정은 마무리됐습니다.안 부대변인은 "이번 방문은 격식 있는 공식 일정을 벗어나 베트남 국민의 삶 속으로 한 걸음 더 다가가고자 마련한 것"이라며 "양국 국민 간 정서적 유대를 깊게 만드는 계기가 될 것"이라고 밝혔습니다.(사진=이재명 대통령 SNS, 연합뉴스)