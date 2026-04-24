영국 50만 명 의료 정보 유출…중국 알리바바에 '판매용'으로 올라와

▲ 주사기

영국 비영리 조직이 관리하는 50만 명의 보건 의료 정보가 유출돼 중국 전자상거래 웹사이트에 판매용으로 오르는 일이 발생했다고 BBC 방송과 일간 더타임스 등이 현지 시각 23일 보도했습니다.이언 머리 과학혁신기술부 디지털정부·데이터 담당 부장관은 비영리 의료 연구 단체 UK바이오뱅크에 등록된 50만 명의 데이터가 중국 전자상거래 웹사이트 알리바바에 판매용으로 올랐다고 이날 하원에 보고했습니다.머리 부장관은 "UK바이오뱅크가 지난 20일 정부에 이를 알렸다"며 "참여자 데이터를 판매하는 걸로 보이는 3건이 등록됐고, 그중 한 건은 참여자 50만 명 전원의 데이터가 포함된 것으로 보인다고 했다"고 전했습니다.이 데이터는 현재는 삭제된 상태로, 실제 매매는 이뤄지지 않은 것으로 파악된다고 UK바이오뱅크 측은 전했습니다.머리 부장관은 유출된 정보에 이름과 주소, 연락처 등은 포함되지 않았지만, 성별과 나이, 출생 연도와 출생 월, 사회경제적 지위, 생활 습관, 생물학적 샘플 측정치 등은 포함됐을 수 있다고 설명했습니다.영국 정부 지원과 기부 등으로 운영되는 UK바이오뱅크는 2006∼2010년 당시 40∼69세로 암과 심장병 등 난치병 연구를 위해 자원한 50만 명의 수십 년 기간 의료 정보를 익명 처리해 보유, 관리하고 있습니다.인간 유전체와 단백질체학, 인체 영상 등 1천500만 건이 넘는 생물학적 샘플이 포함돼 있고, 연구자들이 사용을 요청할 수 있습니다.2006년 설립 이후 1만 8천 건 넘는 연구에 활용됐습니다.UK바이오뱅크 대표를 맡고 있는 로리 콜린스 옥스퍼드대 교수는 참여자들에게 보낸 공개서한에서 "이 같은 자료가 잠깐이라도 올라갔다는 점이 우려스럽다는 걸 이해한다"며 사과했습니다.콜린스 교수는 "이름이나 주소, 생일, 국민보건서비스(NHS) 번호와 같은 신원을 확인할 수 있는 정보는 포함되지 않았다"며 UK바이오뱅크가 웹사이트에 오른 정보의 출처로 확인된 연구 기관 3곳의 사용 권한을 취소했다고 설명했습니다.더타임스는 UK바이오뱅크 데이터 사용 권한을 확보한 연구자는 세계 60개국 2만 2천 명으로, 지난해 8월 기준 중국 연구자는 4천735명으로 미국(6천45명)에 이어 두 번째이고 영국 연구자(4천221명)보다도 많다고 전했습니다.