LVMH 회장, 승계 문제 질문에 "7∼8년 뒤 다시 얘기하자"

▲ 루이뷔통모에헤네시(LVMH)의 베르나르 아르노 회장

세계적 명품 그룹인 프랑스 루이뷔통모에헤네시(LVMH)의 베르나르 아르노 회장이 승계 문제와 관련해 "7∼8년 뒤에 이 얘기를 다시 나누자"며 은퇴 가능성을 일축했습니다.아르노 회장은 현지 시각 23일 열린 주주총회에서 한 주주의 후계자 관련 질문에 이같이 답했다고 AFP 통신이 전했습니다.아르노 회장은 "지난해 여러분은 향후 10년 임기에 대해 99%의 찬성표로 내게 다시 한번 신뢰를 보내주었다"며 "그러니 괜찮다면, 이 이야기는 7∼8년 뒤에 다시 하기로 하자"고 말했습니다.LVMH는 루이뷔통, 크리스티앙 디올 등 패션 브랜드와 모에 헤네시 같은 와인·증류주 브랜드 등을 다양하게 보유한 명품 그룹입니다.아르노 회장은 두 명의 부인에게서 5명의 자녀를 뒀습니다.장녀인 델핀 아르노는 그룹의 2대 브랜드인 크리스티앙 디올의 최고경영자(CEO)를, 장남 앙투안 아르노는 LVMH의 이미지·커뮤니케이션 부문을 총괄하고 있습니다.두 번째 부인 태생의 알렉상드르 아르노는 모에 헤네시, 프레데리크 아르노는 로로피아나, 막내 장 아르노는 루이뷔통 시계 부문 마케팅 총괄을 담당하고 있습니다.이날 아르노 회장은 처음으로 자신의 다섯 자녀를 모두 연단에 초대해 연설하게 했습니다.아르노 회장은 이후 "여러분 모두 제 자녀들을 봤다. 아이들이 꽤 야망 있어 보이느냐"고 반문한 뒤 "그건 여러분이 판단해 달라"고 말했습니다.아르노 회장과 그 가족은 최근 LVMH 지분을 50.01%로 늘려 의결권 65.94%를 확보하면서 회사 지배권을 공고히 한 바 있습니다.(사진=게티이미지)