[한반도 포커스] 김정은이 일부러 불러 모은 네 사람, 면면 살펴보니?

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<앵커>지난 19일 북한은 악마의 무기로 불리는 집속탄 시험을 실시했습니다. 특히 김정은 총비서가 현장에 불러 모은 군 지휘관들의 면면을 보면, 우리로선 우려스러운 점이 적지 않습니다.한반도 포커스 김아영 기자입니다.<기자>김정은 총비서와 딸 주애 뒤편으로 우리 군 소장급에 해당하는 인민군 중장 4명이 나란히 서 있습니다.메모지와 펜을 손에 쥔 채 집속탄 시험을 지켜본 이들, 공통점은 모두 휴전선 일대 최전방을 맡은 군단장들이란 겁니다.북한은 보란 듯이 이들의 소속과 이름을 일일이 호명했습니다.[조선중앙TV : 제1군단장 안영환 중장, 제2군단장 주성남 중장, 제4군단장 정명남 중장, 제5군단장 리정국 중장이 참관하였습니다.]이들 가운데 중서부전선을 맡은 2군단은 유사시 수도권을 직접 겨냥하게 되는 전력입니다.재작년 10월 김정은이 2군단 지휘부를 방문했을 때 영상을 보면 대형 지도에 서울이라는 글자가 흐릿하게 적혀 있는 모습을 확인할 수 있습니다.[지난해 10월 17일 시찰 : (김정은 총비서는) 대한민국이 타국이며 명백한 적국이라는 엄연한 사실을 똑바로 새겨야 한다고.]2010년 연평도 포격 도발을 일으킨 전력이 있는 4군단은 황해남도에 주둔하며 NLL을 비롯해 서해 일대를 관장합니다.1군단과 5군단은 강원도 등 동부전선을 맡습니다.[홍민/통일연구원 선임연구위원 : 현대화된 집속탄과 현대화된 파편 지뢰탄이 배치가 되고 이런 탄두가 이제 주어지면 너희도 잘 앞으로 훈련하고 해라(라는 의미가 있겠죠.)]북한이 휴전선 일대 군단들을 한 세트처럼 나란히 등장시킨 적, 최근 들어 한 차례 더 있었습니다.지난 2월 당대회 기념 심야 열병식, 조선중앙TV는 1,2,4,5군단의 행진을 잇따라 보여주며 '멸적의 의지' 등 대남 적대심을 드러내는 표현들을 여러 차례 사용했습니다.[2월 25일 열병식 : 국경 너머 가증스러운 형체를 단칼에 베어버릴 멸적의 의지 서릿발치는 무적의 대오.]휴전선 군단들의 잇단 등판은 북한이 적대적 두 국가 관계에 근거해 대남 군사 대비 태세를 한층 강화하고 있단 신호로도 해석됩니다.김정은은 북한 표현으론 남부 국경, 그러니까 휴전선 일대를 가급적 빠른 기간 내에 요새화하고 경계 체계와 화력 체계도 보강하라고 지시한 상태입니다.(영상편집 : 박춘배)