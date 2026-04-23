김혜경 여사, 베트남에서 한국 문화 홍보…"한국 놀러오세요"

▲ 이재명 대통령과 베트남을 국빈 방문 중인 김혜경 여사가 23일(현지시간) 하노이 롯데몰에서 열린 K문화관광대전에서 배우 정일우와 참외를 들고 있다.

베트남을 국빈 방문한 이재명 대통령의 배우자 김혜경 여사는 23일(현지시간) 하노이에서 한국 문화 홍보에 나섰습니다.김 여사는 이날 오후 하노이의 유명 관광지인 서호(西湖) 인근 롯데몰에 마련된 'K-문화관광대전' 행사에 배우 정일우와 함께 참석했습니다.정일우는 베트남에서 크게 흥행한 한국과의 합작 영화 '엄마를 버리러 갑니다'에 출연해 '베트남 국민 사위'라는 수식어를 얻은 바 있습니다.김 여사는 정일우와 약과를 시식하고 드라마 '폭군의 셰프'에 나왔던 고추장 버터 비빔밥, 마카롱을 만드는 시연 행사에 참여했습니다.국립중앙박물관 기념품을 소개하는 전시장 앞에서는 행사장을 찾은 신동빈 롯데 회장을 만나 "감사하다"며 인사를 나눴습니다.김 여사는 이어 화장품과 디저트, 음악과 게임 등 한국 문화를 소개하는 부스를 둘러보고 관람객들에게 "많이 사랑해달라. 한국에 놀러 오시라"며 한국 관광을 권하기도 했습니다.(사진=연합뉴스)