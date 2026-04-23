외교부, 중동전쟁 비상경제대응 공관장회의…대체 수급선 점검

▲ 외교부, 중동전쟁 비상경제 대응 공관장회의

외교부는 오늘 김진아 2차관 주재로 '중동전쟁 비상경제 대응 아중동·중앙아 지역 공관장회의'를 개최했습니다.외교부는 회의에서 중앙아시아와 아프리카·중동지역 내 에너지 협력국을 중심으로 최근의 고위급 외교 성과가 대체 수급선 확보로 이어질 수 있도록 후속 조치 이행 현황을 점검하고, 실행 계획을 논의했다고 밝혔습니다.김 차관은 대내외 불확실성 속 경제 안보 대응을 위해 재외공관의 역할이 중요하다고 강조하고, 대체 수급선 발굴과 한국 기업 지원을 위해 총력을 기울이고 있는 공관의 노고를 위로했습니다.또 이번 위기를 에너지 공급망 회복력 강화의 전환점으로 삼아, 에너지·산업·투자 등 다양한 분야에서 협력을 확대할 수 있도록 적극적인 역할을 해달라고 당부했습니다.공관장들은 공관별로 대체 수급선 발굴 현황과 진출기업의 애로사항 대응 현황을 보고하고, 주재국 정부·유관기관과의 외교 채널을 통해 에너지 수급 안정성을 확보해 나가겠다고 입을 모았습니다.(사진=외교부 제공, 연합뉴스)