[날씨/XR] 낮 26도 '후끈'…아침·저녁엔 기온 '뚝'

종잡을 수 없는 봄 날씨에 아침마다 옷차림 고민 많이 하실 텐데요.



당분간 이번 주말까지는 이렇게 겉옷과 함께 안에는 가벼운 옷차림 하셔도 좋겠습니다.



내일(24일)부터는 낮 기온이 조금 더 크게 오르면서 낮에는 다소 덥게 느껴질 수 있겠고, 아침저녁으로는 기온이 크게 떨어져 일교차가 무척 크겠습니다.



또 당분간 대기도 무척 건조합니다.



어제는 동쪽 지역에만 건조특보가 내려졌는데요.



오늘은 서울 등 서쪽 지역으로 건조주의보가 확대됐습니다.



화재 사고 각별히 조심하셔야겠습니다.



이어서 하늘 표정 살펴보겠습니다.



오늘은 보시는 것처럼 전국 하늘에 높은 구름만 간간이 지나고 있습니다.



내일은 중국 산둥반도 부근에 위치한 맑은 영역, 고기압의 영향을 점차 받으면서 전국 하늘이 대체로 맑게 드러나겠습니다.



고기압의 영향권에서는 아침과 저녁으로 대기가 정체되면서 공기질이 다소 탁해질 수는 있겠지만 대체적으로 공기질은 양호하겠습니다.



아침은 쌀쌀하겠습니다.



서울이 10도, 충주 5도로 오늘과 비슷하거나 조금 낮게 출발하겠고요, 낮에는 볕이 기온을 빠르게 끌어올리면서 서울이 26도, 대전 25도까지 오르겠습니다.



다음 주는 기압골이 지나며 기온은 제자리를 되찾겠습니다.



월요일 늦은 밤부터 화요일 새벽 사이 중부 지방에는 비가 조금 내리겠습니다.



(남유진 기상캐스터)