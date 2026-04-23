"성과급 조건 안 받으면 총파업"…"노조, 무도한 요구"

<앵커>



성과급 상한제 폐지 등을 요구하며 다음 달 총파업을 예고한 삼성전자 노조가 오늘(23일) 대규모 집회를 열었습니다. 예상보다 많은 인원이 모여 세를 과시한 가운데, 주주단체도 맞불집회에 나서며 갈등이 격화되고 있습니다.



홍영재 기자가 보도합니다.



<기자>



[투명하게 바꾸고 상한 폐지 실현하자!]



삼성전자 반도체 생산기지인 평택 사업장 8차선 도로를 검정 조끼를 입은 삼성전자 노조원들이 가득 채웠습니다.



삼성전자 초기업노조는 오늘 집회에 전체 조합원의 절반이 넘는 4만여 명이 참석했다고 밝혔습니다.



삼성전자 전체 임직원의 3분의 1 수준입니다.



노조는 경쟁사인 SK하이닉스처럼 성과급 상한제를 폐지하고 영업이익의 15% 성과급 지급 등을 요구하고 있습니다.



올해 삼성전자 영업이익이 예상대로 300조 원을 기록한다면, 약 45조 원 규모의 성과급을 요구하는 셈입니다.



[우상호/삼성전자 반도체부문 조합원 : 상대적인 박탈감을 느끼죠. 다른 회사와 비교했을 때 경쟁우위에 안 떨어지게 보상하겠다 그런 부분부터 제대로 이뤄지는 부분이 없기 때문에….]



노조는 우수 인재를 확보를 위한 정당한 요구라며 사측과 합의에 이르지 못하면 다음 달 21일부터 18일간 총파업에 돌입할 계획입니다.



[최승호/삼성그룹 초기업노조 위원장 : 총 파업 기간인 18일을 멈추면 18조 원의 가까운 공백이 생깁니다. 이것이 숫자로 보일 수 있는 우리의 가치입니다.]



노조 집회 인근에선 한 주주단체의 맞불 집회도 열렸습니다.



노조의 파업 움직임이 기업가치를 훼손하고 주주의 정당한 이익을 침해하고 있다며 노조의 무도한 요구를 중단하라고 주장했습니다.



[민경권/주주운동본부 대표 : 협상 카드가 공장을 멈추게 하겠다는 거는 주주 입장에서 용납할 수가 없어서 이 자리에 서게 됐습니다.]



최장 18일 파업으로 반도체 생산라인이 멈출 경우, 정상화에만 2~3주가 걸려 글로벌 메모리반도체 시장에도 타격이 예상됩니다.



사측은 노조의 위법 쟁의행위를 금지해 달라는 가처분을 법원에 신청한 데 이어 최근 사내게시판에 '필수 인력만이라도 정상적으로 업무에 임해 달라'고 요청했습니다.



(영상취재 : 강시우, 영상편집 : 김종태)