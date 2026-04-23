'헤드락'에 손찌검까지…'에어건 사건' 대표 구속영장

<앵커>



외국인 노동자에게 에어건을 쏴 장기를 손상시킨 혐의를 받는 공장 대표에 대해 경찰이 구속영장을 신청했습니다. 대표가 공장 직원들을 여러 차례 폭행한 정황도 수사 과정에서 드러났습니다.



안희재 기자가 취재했습니다.



<기자>



경기 화성시 금속세척 공장에서 일하던 태국 국적 A 씨가 장 파열로 응급실에 실려온 건 지난 2월, A 씨는 공장 대표 60대 B 씨가 산업용 에어건으로 자신의 항문 부위를 향해 고압 공기를 쐈다고 주장했습니다.



B 씨는 "오해가 있다"며 의혹을 부인했지만,



[B 씨/공장 대표 (지난 8일) : (물건을 들고) 돌아서면서 부딪혔는데, 얘(A 씨)가 '아야' 이러는 거야. 그래서 '뭐가 아파' 그러고 말았거든요.]



압수수색에 이어 그제(21일) B 씨를 처음 소환 조사한 경찰은 어제 특수상해 혐의로 구속영장을 신청했습니다.



유사 사례를 분석한 국내 의학 논문과 지난주 나온 국과수 감정 결과를 바탕으로 산업용 에어건의 고압 공기 분사가 A 씨의 장기 손상에 직접적인 영향을 미쳤다는 게 경찰의 판단입니다.



수사 과정에서 B 씨가 직원들을 폭행한 정황도 드러났습니다.



경찰은 B 씨가 A 씨의 머리를 감싸며 이른바 '헤드락'을 거는 등 폭행했고, 다른 직원에게도 여러 차례 손찌검했다는 진술을 확보해 폭행 혐의를 추가 적용했습니다.



B 씨는 일부 혐의는 부인하면서도 취재진을 향해 "다 죄송하다", "피해자에 대해 미안하다"고 말했는데, A 씨 측은 B 씨가 직접 사과하지 않았다고 말했습니다.



[조영관 변호사/A 씨 측 대리인 : 장난이었다고 하는 해명은 의료 기록과 맞지 않는 부분이 있다고 생각합니다. 평생 장애가 남을 수 있는 심각한 상해를 입은 것이기 때문에, 진심이 담긴 사과가 가장 우선시되어야….]



경찰은 공장 내에서 또 다른 폭행이나 괴롭힘이 있었는지 확인할 방침입니다.



(영상편집 : 김진원)