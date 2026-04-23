이재인, 모태솔로 야설작가 된다…청춘 영화 '체리보이' 캐스팅

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배우 이재인이 모태솔로 야설작가로 변신한다.영화 '체리보이'의 제작사 고포잇이 이재인, 김무준, 장다아로 이어지는 캐스팅을 완성하고 크랭크인 소식을 알렸다.'체리보이'는 서울로 대학을 가기 위해 남몰래 야설을 써서 돈을 모으는 강원도 시골 모태솔로 여고생이 서울에서 온 새침하고 뽀얀 남자 전학생을 만나 영감을 얻으며 벌어지는 이야기.영화 '사바하'부터 '하이파이브', 드라마 '라켓소년단', '미지의 서울', '콘크리트 마켓' 등의 작품에서 변화무쌍한 연기 변신을 선보인 이재인이 이번 작품의 중심을 이끈다. 문창과 진학을 목표로 야설을 쓰는 여고생 '옥희' 역을 맡아 풋풋하면서도 개성 강한 청춘의 얼굴을 입체적으로 그려낼 예정이다.드라마 '키스는 괜히 해서!', '너에게 가는 속도 493km', '연인' 등을 통해 눈길을 사로잡은 배우 김무준이 IMF 여파로인해 서울에서 전학 와 '옥희'에게 영감을 선사하는 남학생 '리환' 역을 맡아 스크린 데뷔를 알린다.또한 최근 개봉한 영화 '살목지'로 스크린에 데뷔한 장다아가 '옥희'의 절친이자 빼어난 미모로 연예인 데뷔를 꿈꾸는 소녀 '정숙' 역으로 분해 통통 튀는 매력을 발산하며 극에 생동감을 더할 예정이다.첫 촬영에 앞서 리딩을 마친 이재인은 "시작부터 현장이 유쾌하고 즐거워 재미있는 작품이 탄생될 것 같아 기대가 된다. 좋은 작품으로 인사드리겠다"는 각오를 전했다.김무준은 "첫 영화 도전이라 떨리지만 좋은 배우들, 감독님과 함께 잘 만들 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했으며, 장다아는 "시나리오 속 풋풋하고 사랑스러운 이야기가 어떻게 영화로 탄생될지 기대가 된다"는 소감을 전했다.연출을 맡은 박현철 감독은 "청춘 배우들과 만들어 갈 싱그러운 작품이 될 것 같다. 함께하는 배우, 스태프, 관객들에게 좋은 영화가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"며 각오를 다졌다.'체리보이'는 4월 24일 크랭크인 예정이다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)