[인터뷰] 박찬대 "대통령과도 담판 지을 것은 담판 지어야…유 시장, 성과 부족"

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 박찬대 민주당 인천시장 후보

--------------------------------------------



● 박찬대 민주당 인천시장 후보 인터뷰

"인천, 서울·경기도 사이에서 이중 소외 받고 있어"

"대통령과 담판 지을 것은 담판 지을 것"



---



▷ 주영진 / 앵커 : 어떤 분 나오시는지 이미 다 예상하셨죠? 더불어민주당의 인천시장 후보죠. 박찬대 의원 나오셨습니다. 어서 오십시오.



▶ 박찬대 / 더불어민주당 인천시장 후보 : 안녕하세요.



▷ 주영진 / 앵커 : 저렇게 대중 연설을 하시더니 아주 목소리가 높이 올라가시네요.



▶ 박찬대 / 더불어민주당 인천시장 후보 : 네, 그렇습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 말씀하실 때는 차분한데. 요즘 어떻게 지내고 계세요, 그러면? 후보로 확정되고 벌써 한참 시간이 지났는데.



▶ 박찬대 / 더불어민주당 인천시장 후보 : 3월 4일 후보로 확정이 됐고요. 인천 곳곳을 다니면서 현안과 민심을 경청하고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 현안과 민심.



▶ 박찬대 / 더불어민주당 인천시장 후보 : 특히 우리 인천광역시가 많이 넓어서요. 서해 5도를 포함한 옹진군, 강화군에 많이 갔었고요. 도심 지역은 앞으로 찬찬히 더 가도 되니까 도심, 도서 할 것 없이 많이 다니면서 무엇이 가장 필요한지 많이 여쭙고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 인천이라고 하는 것도 거기 사시지 않은 분들은 잘 모를 수 있는데 어떤 면에서는 도농 복합 같은 그런 특징이 있는 곳 아닙니까? 어떻습니까.



▶ 박찬대 / 더불어민주당 인천시장 후보 : 인구로 보게 되면 도심화되어 있는데 면적으로 보게 되면요.



▷ 주영진 / 앵커 : 그렇죠.



▶ 박찬대 / 더불어민주당 인천시장 후보 : 강화도하고 영종도를 합친 도서 면적이 전체 인천 면적의 반이 넘어요. 물론 인구는 좀 적죠. 강화군은 인천 전체 면적의 한 40% 정도가 되는데 한 7만여 명 정도 되고요. 옹진군은 전체 도서 지역이 168개인데 인구수가 한 2만여 명 되니까.



▷ 주영진 / 앵커 : 항상 그런 차이가 있는 거죠.



▶ 박찬대 / 더불어민주당 인천시장 후보 : 그렇습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 도심에는 인구가 밀집돼 있고 도서 지역은 되게 넓은데 거기도 인구는 적고.



▶ 박찬대 / 더불어민주당 인천시장 후보 : 사실 연수갑 3선 의원으로 그동안 여러 번 총선을 겪어봤는데요. 이 넓은 인천시를 다니다 보니까 조금은 다르다, 느낌이. 저는 이런 생각이 들었습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 3선 국회의원에 또 원내대표, 탄핵 정국, 비상계엄 정국을 온몸으로 돌파하고 그랬는데 국회의원을 더 안 하고 내가 인천시장, 광역단체장에 도전해야겠다고 마음먹으신 이유가 어디에 있을까요?



▶ 박찬대 / 더불어민주당 인천시장 후보 : 지금 주신 그 질문, 답을 내기 위해서 제가 한 6개월 정도 걸렸던 것 같습니다. 원내대표도 했죠, 최고위원도 했죠, 당 대표 직무대행도 두 번을 했고.



▷ 주영진 / 앵커 : 그렇죠.



▶ 박찬대 / 더불어민주당 인천시장 후보 : 또 내란을 막아서기 위해서 최전선에서 시민들과 함께 싸웠던 경험도 있고 또 이재명 정부를 세우기 위한 대선에서 상임 선대위원장도 했으니까 아마 중앙 정치의 기회가 좀 많이 열려 있다. 이런 생각은 가졌는데 여기서 제가 어떤 고민이 있었냐 하면 인천에서 나고 자라고 공부하고 인천에서 살고 있고요. 정치도 인천에서 하고 있습니다. 언제인지는 정확하게 모르겠지만 인천에서 내가 어떤 역할을 하고 싶다고 하는 계획도 있었어요. 그런데 이 두 가지를 병행하기는 상당히 어렵지 않습니까? 이번에 지방선거를 나오게 되면 그러면 인천에 내가 몰입해야 할 것이고. 만약에 중앙 정치를 기대해서 당 대표 선거를 한번 나오는 등.



▷ 주영진 / 앵커 : 그렇죠.



▶ 박찬대 / 더불어민주당 인천시장 후보 : 한다고 하면 이번 지방선거에 출마하기 어렵기 때문에 작년 전당대회 이후 한 6개월 정도를 깊이 있게 고민을 했습니다. 결론은 국민이 만들어주신 국민 주권 정부, 이재명 정부의 성공을 위해서 나에게 가장 적합한 일은 무엇인가. 결국은 원래대로 돌아가서 이번 지선에 참석해서 인천시장으로 출마하는 것이 저에게 순리적으로 돌아갈 일 아닌가, 생각이 들었습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 아까 조금 전에 영상에 나왔던 출마 선언, 거기 주제어 중의 하나가 ‘압도하라, 인천’ 이런 표현이 있었던 것 같은데 ‘압도하라, 인천’ 말은 알아듣겠는데 어떤 뜻으로 하신 말씀일까요?



▶ 박찬대 / 더불어민주당 인천시장 후보 : 앵커님, 어떠세요. ‘압도하라’ 이러니까 구체적이지는 않아도 어떤 느낌이 좀 있지 않습니까?



▷ 주영진 / 앵커 : 있죠. 상당히 강하죠. 인천이 뭔가 강해져야 한다, 강한 인천이 될 것이다. 그런 취지인가요?



▶ 박찬대 / 더불어민주당 인천시장 후보 : 사실 인천은 1876년이었나요? 강화도 조약 이후에 우리가 근대화 과정을 거치면서 대한민국이 겪었던 모든 시련과 고난을 집대성했던 곳이 혹시 인천 아닌가 생각했습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 영욕을 그야말로 온몸으로 받아들인 도시죠.



▶ 박찬대 / 더불어민주당 인천시장 후보 : 그렇습니다. 그 이후에 일제강점기 있었죠. 해방 이후에 분단이 있었죠. 전쟁과 가난이 있었죠. 독재를 거쳐 나가는 과정 속에서 대한민국이 그런 시련과 어려움을 하나하나 이겨내면서 세계 10대 강국으로, 또 높은 문화를 창달한 대한민국으로 우뚝 섰지만, 그 과정을 보게 되면 우리 인천도 많이 비슷하다. 수도권에 있으면서 300만의 도시로 성장할 때까지 끊임없는 인천 시민의 노력과 헌신의 결과였는데 지금 와서 보게 되면 한 단계 도약하기 위해서 대한민국이 고민하는 것처럼 인천도 그래야 한다. 수도권이 가지고 있는 규제는 그대로 안고 있으면서 사실 서울과 경기 사이에서 이중 소외를 받고 있는 현실 아닌가, 이 생각이 들고요. 특히 대한민국 전체로서는 균형 발전이 요구되고 있지 않습니까? 지방이 주도돼서 성장을 이끌어야 한다. 또 ‘5극 3특’ 이런 것도 있고요.



▷ 주영진 / 앵커 : 네, 이재명 대통령.



▶ 박찬대 / 더불어민주당 인천시장 후보 : 행정 통합 특별시도 있고 1년에 5조씩, 4년간 20조의 교부세를 주어서 지방과 균형 발전을 이뤄내겠다고 하는 이 시점에 수도권의 일원인 인천이 서울과 경기도 틈바구니에서 지속 가능하고 계속적인 우리만의 강점을 살릴 수 있으려면 어떻게 해야 할까? 지금까지 잘해 왔지만 앞으로 더욱더 잘해야 한다, 미래를 준비해야 한다. 우리 인천의 미래 먹거리와 산업 지도를 새로 만들어야 하는데 그것을 무엇으로 할 것인가? 압도적으로 우리가 해나가자. 대한민국이 추격 국가에서 선도 국가, 전략 국가로 나아가야 지금 새로운 세계 질서에서 대한민국이 새길을 가는 것처럼 인천도 그래야 한다. 그러기 위해서는 과거에 하던 대로, 행정대로 과거의 정치의 문법을 밟을 것이 아니라 새롭게 압도하는 힘으로 나아가야 할 텐데 그 역할을 누가 할 것인가. 인천이 키워주고 성장시켜 주고 그리고 중앙 정치 경험을 충분히 쌓았던 박찬대가 그 역할을 해야 한다. 그래서 우리의 마음을 뜨겁게 일구는 단어로 ‘압도하라, 인천’, ‘인천의 힘’ 이렇게 얘기하고 있고요. 2월 10일은 제가 내란 과정을 담았던 책을 한 번 냈었고요. 그다음에 3월 2일은 ‘G3, 코리아 인천의 힘’ 이렇게 해서 책을 냈는데 결국 대한민국의 미래를 여는 교두보의 역할, 출항지를 인천이 해야 한다는 의미로 말씀드렸습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그러면 지금 그 설명을 제가 잘 들었는데 박찬대 의원은 인천 토박이나 다름없다, 토박이라고 말씀하셨고 초중고를 인천에서 나왔고 인천에서 정치를 하고 있고.



▶ 박찬대 / 더불어민주당 인천시장 후보 : 그렇습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 인천에서 살고 있고.



▶ 박찬대 / 더불어민주당 인천시장 후보 : 그렇습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그러면 지금 말씀하신 그런 인천을 만들기 위해서, 압도하는 인천을 만들기 위해서는 그러면 가장 중요한 건 ‘하우’, 어떻게 할 것이냐. 그거를 시민들에게 제시해야 하는 것 아니겠습니까?



▶ 박찬대 / 더불어민주당 인천시장 후보 : 그렇습니다. 간단한 통계가 있습니다. 지금 우리 인천을 보게 되면 우리 성장률이 높다고 하는데 평균 성장률은 좀 높게 나오는 것 같아요. 그런데 22년에 6.8%였고, 23년에 6.0%, 24년에 3.1%, 25년에는 잠정치가 마이너스 0.5%까지 떨어져 있습니다. 이 상태에서 우리 인천이 앞으로 어떻게 열어갈 것인가. 인천에 많은 현안들이 있었지만 다 해소되지 못하고 지금 정체되어 있는데요. 결국 우리 인천의 미래의 산업 지도를 다시 그리는 밑그림을 그려야 하는 것 아닌가, 이 생각이 들었고요. 그것을 위해서 수도권의 제약을 이겨내면서 인천이 가지고 있는 강점을 살려야 할 텐데 그것이 제가 말씀드리는 ‘ABC 플러스 E’ 전략입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : ‘ABC 플러스 E’.



▶ 박찬대 / 더불어민주당 인천시장 후보 : 이니셜을 딴 건데요. A는 AI입니다. 전국이 다 AI 열풍이 불고 있는데 인천이 어떤 강점을 가지고 AI 특화도시를 만들 것이냐. 인천 하면 가장 생각나는 게 인천공항과 항만 그리고 도로와 철도가 인천에서 시작된 물류도시 아니겠습니까.



▷ 주영진 / 앵커 : 그렇죠.



▶ 박찬대 / 더불어민주당 인천시장 후보 : 이 물류의 강점에 AI를 덧입혀서 AX 플랫폼을 만든다든가, 자율주행을 뛰어넘는 미래차인 커넥티드 카, 또 그거로 인한 사이버 보안 등으로 연결해 나간다면 수도권의 제약을 뛰어넘는 인천만의 물류 도시 강점을 살려서 AI, 피지컬 AI, 물류 AI로 인천을 한 단계 도약시킬 수 있다고 하는 게 A고요. B는 많은 분들이 알고 계시지만 4대 바이오 기업이 인천에 있습니다. 셀트리온, 삼성 그다음에 롯데, SK 이렇게 있지 않습니까. 바이오 시밀러로 세계 최고의 생산 용량을 가지고 있지만 다른 사람이 가지고 있는 제품을 만드는 것만 가지고는 부족합니다. 신약을 개발해야 한다, 이런 측면에서 한국바이오과기원을 인천에 세워서 보스턴식, 세계의 신약 메카로 한 단계 높여야 합니다. 이것도 다른 곳과 경쟁한다기보다는 인천이 가지고 있는 강점을 한 단계 더 살리는 것 아닌가.



▷ 주영진 / 앵커 : 이미 다 와 있는 기업들이니까.



▶ 박찬대 / 더불어민주당 인천시장 후보 : 그렇죠. 우리가 5극 3특 체제에서 지방 주도 성장을 한다 하더라도, 인천의 모든 것이 다 뒤로 후퇴하는 것이 아니라 인천이 가지고 있는 장점을 살리자. 그게 A와 B고요. C는.



▷ 주영진 / 앵커 : C는요?



▶ 박찬대 / 더불어민주당 인천시장 후보 : 우리나라의 모든 문물이 인천을 통해서 들어왔고 또 우리의 콘텐츠가 인천을 통해서 외국으로 나가지 않습니까?



▷ 주영진 / 앵커 : 콘텐츠.



▶ 박찬대 / 더불어민주당 인천시장 후보 : 결국은 K-POP을 비롯한 콘텐츠 컬처가 인천에서 단순한 출항지로 머물 것이 아니라 여기서 복합화해야 한다, 집적화해야 한다고 하는 것이 C이고요. 짧게 말씀드리면 E는 신재생에너지, 인천에 해상풍력 단지를 조성해서 에너지 대전환을 이루고 수도권에 필요한 대체 에너지를 우리 인천이 공급해서 미래를 열어가야 한다, 이것이 바로 압도적으로 대한민국의 미래를 여는 데 인천이 가지고 있는 강점 네 가지를 강조하는 것이다. 이렇게 말씀드리겠습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그럼 박찬대 후보가 갖고 있는 ‘ABC 플러스 E’ 전략, 인천 시민들이 앞으로 어떻게 생각하고 어떤 평가를 내릴지는 선거 투표로 평가를 해주실 텐데. 지난 4년간 인천시장을 맡아왔던 시장은 국민의힘 소속 유정복 시장 아니겠습니까? 이번에 선거에서 맞붙어야 할.



▶ 박찬대 / 더불어민주당 인천시장 후보 : 그렇습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 유정복 시장의 지난 4년간의 시정에 대한 평가는 부정 일색이십니까? 잘한 건 잘한 게 있다. 그런데 기본적으로 내가 하면 더 잘할 것이다, 이런 걸 더 잘할 것이다. 이런 생각이 있으신 겁니까?



▶ 박찬대 / 더불어민주당 인천시장 후보 : 유정복 시장은 행정 경험을 많이 갖고 계시고요.



▷ 주영진 / 앵커 : 중앙부처 장관도 지냈고요.



▶ 박찬대 / 더불어민주당 인천시장 후보 : 그렇죠. 국회의원도 하셨죠. 그래서 본인이 많은 경험을 기초로 해서 유능하다, 베스트 드라이버다, 이렇게 얘기하지만 우리 시민들의 성과 평가는 좀 다르다고 생각합니다. 민선 8기 들어서서 유정복 시장이 1호 공약으로 내세웠던 것이 그것이 제물포 르네상스라고 하는.



▷ 주영진 / 앵커 : 제물포 르네상스.



▶ 박찬대 / 더불어민주당 인천시장 후보 : 인천의 미래를 열겠다, 이렇게 이야기했고요. 관련 용역을 80억 이상 지출을 했는데 하나도 앞으로 나아가지 못했습니다. 용역 보고서만 나와 있는 상황이죠. 많은 시민들이 용역 시장이라고 평하고 있습니다. 한강버스, 오세훈 시장 많은 비판이 있지만 배라도 띄우지 않았습니까? 제물포 르네상스 또는 뉴 홍콩시티 이런 것들은 많은 용역이 제시가 됐지만 한 발자국도 앞으로 나가지 못했다. 그래서 경험이 강점이 아니라 성과를 내는 것이 그것이 강점이 돼야 할 텐데, 저는 오히려 유정복 시장이 그런 부분을 못 한 것도 비판을 하겠지만 더 중요한 것은 인천의 미래를 열기 위한 복합적인 계획이 없는 것 아닌가, 이런 생각이 들고요. 최근에는 F1을 유치해서 경제 활성화를 이루겠다고 하고 있는데 거기에 대한 반대하는 많은 의견들이 있습니다. 이제 막 용역 보고서가 오픈된다고 하는데 꼼꼼히 살펴서 인천 시민들의 삶을 바꾸고 미래를 열 수 있는 부분을 이제 찬찬히 살펴보도록 하겠습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 인천시장이 만약에 된다면 그것도 투표 이제 40일 정도 남았죠. 지방선거.



▶ 박찬대 / 더불어민주당 인천시장 후보 : 그렇습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 국회의원 정치하시는 분들은 선거 앞두고 후보가 돼서 뛰시면 가슴이 막 설렌다고 그러시던데요. 두렵기도 하지만 어떻습니까, 지금 마음이?



▶ 박찬대 / 더불어민주당 인천시장 후보 : 사실 거의 매년 선거를 치르다시피 하는 것 같습니다. 작년에는 대선 치르고 또 전당대회 치르지 않았습니까. 올해는 또 지방선거에 나가게 됩니다. 그런데 제가 여태까지 치렀던 선거들은 특히 연수갑에서의 선거는 진인사대천명의 자세였던 것 같습니다. 어렵고 녹록지 않은데.



▷ 주영진 / 앵커 : 예전에 황우여 의원이 지역구 의원이었던 그곳이죠.



▶ 박찬대 / 더불어민주당 인천시장 후보 : 그렇습니다, 그렇습니다. 제가 당선되기 전까지는 민주당으로 국회의원을 한 번도 배출하지 못했던 지역이었기 때문에, 사실 도전하고 그리고 하늘의 뜻을 기다리는 겸손한 자세로 최선을 다했죠. 절실하게 진행을 했는데. 이번 선거는 이재명 대통령의 국정 성과가 너무 좋고 바람과 구도도 상당히 유리하다 보니까 이재명 정부의 국정 성과가 유능한 지방정부에 이어지기를 바라는 시민들의 기대가 꽉 차 있습니다. 상당한 책임감을 느끼고 있고요. 반드시 질 수 없는 선거다. 크게 이겨서 우리 국민들의 기대를 채워주고 유능한 인천시 정부를 만들어야 한다는 부담감이 굉장히 앞서가고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그러니까 만약에 인천시장이 된다면 가장 중요한 것은 인천 시민들이 기대하는 게 있을 거 아니에요? 박찬대라는 후보가 인천시장이 됐다? 그러면 가장 짧은 6개월이면 6개월, 100일이면 100일 동안 새로운 인천시장은 우리를 위해서 무엇을 해줄 것인가. 가장 먼저 어떤 걸 하실 생각이세요?



▶ 박찬대 / 더불어민주당 인천시장 후보 : 아까 말씀드렸듯이 ‘ABC 플러스 E’는 큰 그림이고.



▷ 주영진 / 앵커 : 그렇죠.



▶ 박찬대 / 더불어민주당 인천시장 후보 : 그다음에 우리 미래를 여는 것이기 때문에 중장기적 과제라고 볼 수 있는데요. 지금 당장은 긴급 민생 회복 100일 프로젝트를 진행할까 싶습니다. 지금 중동 전쟁 등으로 인해서 고유가, 고물가로 민생이 지금 절벽에 내몰려 있지 않습니까? 그래서 저는 인천이 자랑하고 있는 이음카드를 확대하려고 합니다. 한도도 30에서 100만 원으로 올리고요. 그다음에 캐시백도 10%에서 15%로, 또 우리 서민들이 가장 부담을 느끼고 있는 유류비도 거기에 포함시킬 계획이거든요. 그 외에도 몇 가지를 준비하고 있는데요. 산후조리비 지원 확대라든가 청년 월세 지원 확대, 또 아동급식 지역 단가를 상향한다든가. 지금 딱 가장 어려움을 느끼고 있는 이 민생과 관련된 해결책을 계속적으로 개발해서 낼 건데요. 이걸 100일 동안 진행을 해 나가겠다 말씀드리겠습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 듣는 인천 시민들 입장에서는 박찬대 후보가 만약에 인천시장이 되면 나한테 많이 좋아지겠네 하는 생각은 드는데. 동시에 또 제가 드는 생각은 재정이 항상 문제 아닙니까? 이런 정책을 시행하기 위해서는 인천시가 재정으로 충당이 가능해야 하는 건데?



▶ 박찬대 / 더불어민주당 인천시장 후보 : 제가 회계사 출신 아니겠습니까. 원내대표 할 때도 세법과 그다음에 예산에 대해서 정말 철저하게 분석을 해서 어쩌면 국회 선진화법 이후에 최초로 야당이 단독으로 예산을 의결하고.



▷ 주영진 / 앵커 : 그렇죠.



▶ 박찬대 / 더불어민주당 인천시장 후보 : 또 국회에서 예산을 처리했습니다. 세법도 완벽하게 막았고요. 지금 소요되고 있는 이 정도의 예산은 충분히 산출해서 부담할 수 있다 생각이 들고요. 지금 주식 시장이 좋아지고 있고 경제도 지금 세수가 늘어나고 있는 상황이기 때문에. 특히 이번에 19일 만에 추경도 있지 않았습니까? 그 이후에도 추가적으로 발생하고 있는 재정 수입과 또 꼭 필요한 예산 외의 것을 절감한다면 충분히 감당할 수 있는 예산이다, 이렇게 생각합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 박찬대 의원 하면 사실은 또 지방정부, 광역단체장이 돼서 또 해야 할 가장 중요한 일이 중앙정부와 협조하는 일 아니겠습니까? 우리나라는 지방자치단체가 조금 독특한, 중앙정치와 결합이 상당히 아직도 많이 돼 있는 부분인데. 그런 측면에서는 강점을 갖고 있다고 또 많은 분들이 생각하시겠네요?



▶ 박찬대 / 더불어민주당 인천시장 후보 : 사실 제가 얌전하고 겸손한 편인데, 이 부분에 있어서는 자신감 있게 말씀드리니까 의외로 생각을 하더라고요. 대통령과 담판 지을 것은 담판 지어야 하지 않겠습니까? 당 대표, 원내대표로 다년간 투톱을 이루었던 제가 누구보다 대통령과 소통하기 좋을 것이고요. 바로 직전에 원내대표를 하지 않았습니까? 18개 상임위를 구성하고 170명이 넘는 민주당 국회의원과 함께 내란을 극복하는 과정에서 만들어졌던 동지 의식과 우정으로 인천의 현안 문제, 재정 문제, 예산 문제, 규제 문제를 푸는 데도 원활할 거고요. 그리고 또 정부의 각 내각에 있는 분들하고도 소통이 원활하게 이루어진다. 개인이 아무리 능력이 있어도 고립된 섬처럼 예를 들어서 지금 장동혁 대표 바로 직전에도 언급을 했지만 전혀 합치가 이루어지지 않고 있지 않습니까? 고립된 섬처럼 시장 혼자 할 수 있는 일은 없다. 대통령실, 중앙정부 필요하다면 국회와 인천의 현안 문제를 해결하기 위한 노력은 제가 가장 강점이 있고 경쟁력이 있지 않나, 조심스럽게 우리 인천 시민들께 어필합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그리고 또 가장 근본적으로 중요한 것은 인천 시민들의 지지겠죠? 인천 시민들이 믿어주고 밀어주고 해야 하는 것인 건데 말이죠. 박찬대 의원 관련해서는 민주당 의원들이 만나면 그런 얘기 하더라고요. 박찬대 의원하고 마주 앉아서 얘기하다 보면 이상하게 허물어지는 느낌이 든다고.



▶ 박찬대 / 더불어민주당 인천시장 후보 : 제가 낮은 자세로 하기 때문에.



▷ 주영진 / 앵커 : 얼마 전에 인천시장 출마 관련한 이야기는 저희가 많이 들은 것 같고요. 며칠 전인가요? 안호영 의원이 지금 단식을 하다가 아마 어젠가 병원으로 위중해서 간 것 같은데 그 자리에 가서 안호영 의원을 위문하면서 쓴 글, 마음, 너무 가슴 아파하면서 또 동감하고 공감하는 글을 올리셨던 기억이 나는데. 왜 찾아가셨고 그런 글을 또 올리신 이유는 또 뭡니까?



▷ 주영진 / 앵커 : 사실 안호영 의원은 동갑내기 친구입니다. 같은 3선 의원이고 또 저번 전당대회 때 안호영 의원의 적극적인 지지를 힘입어서 전당대회에서 열심히 진행을 했었죠. 이번에 전북도지사 경선 과정에서 본인이 주장하고 있는 부분에 대해서 관철하기 위해서 사실 단식이라고 하는 가장 최후의 수단을 썼는데.



▶ 박찬대 / 더불어민주당 인천시장 후보 : 이원택 의원이 전북지사 후보로 확정이 됐는데 그 관련해서 밥값을 대신 내줬다고 하는 감찰이 있었는데, 결과적으로 문제없다 이렇게 났는데 재감찰을 해 달라고 요구했던 것인가요?



▷ 주영진 / 앵커 : 그렇습니다. 아마 당 대표하고도 이 말씀을 나눠보고 지도부하고도 이야기를 나눴는데. 단식으로 그 자리를 지켰던 안호영 의원은 마음에 차지 않았던 것 같아요. 최후의 수단으로 그 부분을 주장하는데 이미 열하루가 진행되고 있었습니다. 저는 인천시장 후보로 인천에서 이렇게 저렇게 뛰면서도 마음 한편에는 안호영 의원에 대한 마음이 있어서, 일단은 건강을 지키고 이 사람 내가 중단시켜야 하겠다, 그 마음 하나를 가지고서 인천 일정을 마치고 찾아갔고요. 강제로 엠뷸런스를 부르려고 했는데 아직은 정신 상태를 유지하고 있더라고요. 제가 다녀간 다음 날, 그다음 날 앰뷸런스를 불렀는데요. 몸을 건강하게 세우고 자기주장을 하는 게 좋지 않을까 생각해서.



▶ 박찬대 / 더불어민주당 인천시장 후보 : 민주당이 이번에는 국민의힘에 비해서는 공천이나 이런 부분들이 원활하게 잘되고 있다고 많은 분들이 생각하셨는데, 이 전북지사 공천 관련해서도 저런 일이 있었다는 그런 부분 때문에 민주당 지지자들도 좀 안타까워하시고 그러시겠네요. 그렇죠?



▷ 주영진 / 앵커 : 서로 경선을 위해서, 공천을 위해서 최선을 다하다 보면 서로의 기준이 맞지 않을 때도 있고, 부당하다고 생각되는 부분도 있고, 그 부분에 대한 해소가 다 합리적이라고 생각하지 않을 수 있지만. 이러저러한 것을 다 겪고 나서 결국은 이재명 정부의 성공을 위해서 이번 지방선거, 우리가 압승해야 한다. 유능한 지방정부를 만들어야 한다는 마음에는 동의를 하기 때문에 안타까움과 걱정은 있지만 잘 마무리될 것으로 생각합니다.



▶ 박찬대 / 더불어민주당 인천시장 후보 : 여러분은 어떻게 보셨습니까? 민주당의 인천시장 후보로 확정된 박찬대 의원과의 인터뷰였습니다. 오늘 말씀 정말 잘 들었습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 감사합니다.



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

