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[성민종합정치] 지지도 15% 창당 후 최저인데…장동혁 "해당 행위, 후보 교체"

조성현 기자
작성 2026.04.23 15:35 수정 2026.04.23 15:48 조회수
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[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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● 張 "해당행위 후보 교체"~● 장동혁, '패싱'에 전면전

성한용 / 한겨레 선임기자
"정면 돌파는 민심과 함께해야 성공"
"장동혁, 당심도 못 따라가는 상황"

허민 / 문화일보 전임기자
"장동혁, 거취 요구에 정면 돌파 선택"
"장동혁, 거취 요구에 밀려 물러날 생각 없어"
"장동혁, 결단 내린다면 공식 선거운동 시작하는 5월 중순 무렵이 유력"

● 장동혁의 경고 과녁은~● "후보 겁박" "정상 아니다"

성한용 / 한겨레 선임기자
"장동혁, 정치인이면 한동훈 미워도 안 미운 척해야"
"선장은 배의 방향을 끊임없이 점검하는 사람"
"국힘, 부산 북갑 후보 내도 단일화 압박 못 견딜 것"

허민 / 문화일보 전임기자
"국힘, 내부 총질 전략으로는 선거 이기기 어려워"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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