[성민종합정치] 지지도 15% 창당 후 최저인데…장동혁 "해당 행위, 후보 교체"

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자

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● 張 "해당행위 후보 교체"~● 장동혁, '패싱'에 전면전



성한용 / 한겨레 선임기자

"정면 돌파는 민심과 함께해야 성공"

"장동혁, 당심도 못 따라가는 상황"



허민 / 문화일보 전임기자

"장동혁, 거취 요구에 정면 돌파 선택"

"장동혁, 거취 요구에 밀려 물러날 생각 없어"

"장동혁, 결단 내린다면 공식 선거운동 시작하는 5월 중순 무렵이 유력"



● 장동혁의 경고 과녁은~● "후보 겁박" "정상 아니다"



성한용 / 한겨레 선임기자

"장동혁, 정치인이면 한동훈 미워도 안 미운 척해야"

"선장은 배의 방향을 끊임없이 점검하는 사람"

"국힘, 부산 북갑 후보 내도 단일화 압박 못 견딜 것"



허민 / 문화일보 전임기자

"국힘, 내부 총질 전략으로는 선거 이기기 어려워"



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