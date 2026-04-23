화이트삭스 무라카미, 5경기 연속 홈런…신인·구단 타이 기록 수립

▲ 5경기 연속 홈런을 친 무라카미 무네타카

미국프로야구 메이저리그(MLB) 시카고 화이트삭스의 일본인 타자 무라카미 무네타카(26)가 새로운 이정표를 세웠습니다.무라카미는 오늘(23일) 미국 애리조나주 피닉스 체이스필드에서 열린 애리조나 다이아몬드백스와 방문경기에서 7회초 투런홈런을 쏘아 올렸습니다.이로써 최근 5경기 연속 홈런을 친 무라카미는 화이트삭스 구단 최장 기록과 타이를 이뤘습니다.화이트삭스에서는 무라카미에 앞서 A. J. 피어진스키(2012년), 폴 코너코(2011년) 등 5명이 5경기 연속 홈런을 친 바 있습니다.5경기 연속 홈런은 메이저리그 역대 신인 중에서는 최장 타이 기록이고, 일본인 타자로는 신기록입니다.무라카미에 앞서 메이저리그에 진출한 오타니 쇼헤이(로스앤젤레스 다저스)와 스즈키 세이야(시카고 컵스)는 4경기 연속 홈런을 쳤었습니다.일본프로야구에서 8시즌 동안 246홈런을 친 뒤 올 시즌 메이저리그에 진출한 무라카미는 이날까지 24경기에서 타율 0.256, 10홈런, 29타점을 기록했습니다.24경기에서 10홈런은 오타니가 데뷔 시즌 기록한 6홈런보다 훨씬 빠른 홈런 페이스입니다.무라카미는 메이저리그 전체 홈런 순위에서도 11홈런을 친 요르단 알바레스(휴스턴 애스트로스)에 이어 2위에 올랐습니다.하지만 화이트삭스는 이날 타격전 끝에 7-11로 패했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)