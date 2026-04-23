'케데헌' 매기 강 감독, 안효섭과 한솥밥…한국 활동 본격화

넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'를 연출한 매기 강 감독이 안효섭과 한솥밥을 먹는다.



더프레젠트컴퍼니는 매기 강과의 전속계약 소식을 알리며 "매기 강 감독과 함께 한국을 기반으로 다양한 프로젝트를 전개할 예정이다. 창의성과 글로벌 감각을 겸비한 매기 강 감독과의 시너지를 기대하고 있다"고 밝혔다.



매기 강 감독은 한국에서 태어나 캐나다에서 성장한 한국계 감독으로, 글로벌 스튜디오에서 스토리 아티스트로 커리어를 시작했다. 2025년 발표한 '케이팝 데몬 헌터스'로 세계적인 성공을 거뒀다. 이 작품은 5억 회 이상의 누적 스트리밍을 기록하며 넷플릭스에서 가장 많이 본 영화가 됐다.



뿐만 아니라 제98회 아카데미 시상식 2관왕, 제83회 골든 글로브 시상식 장편 애니메이션상 수상 등 국제 무대에서 수많은 성과를 기록하며 세계적인 감독으로 떠올랐다.



'케이팝 데몬 헌터스'는 K-팝과 한국적 세계관을 결합한 독창적인 스토리텔링으로 글로벌 콘텐츠 시장에 새로운 흐름을 제시한 작품이다. 매기 강 감독은 이러한 공로를 인정받아 대한민국 문화훈장(옥관문화훈장)을 수훈했다.



더프레젠트컴퍼니는 배우 안효섭, 신세경, 김설현, 박소담이 소속된 매니지먼트사로, 체계적인 시스템을 기반으로 국내외에서 영향력을 확장하고 있다. 특히 안효섭은 '케이팝 데몬 헌터스'에 보이스 액팅으로 참여해 매기 강 감독과 인연을 맺은 바 있다.



매기 강 감독은 더프레젠트컴퍼니와 함께 국내를 거점으로 활동을 확대하는 동시에, 글로벌 에이전시 UTA와 함께 해외 활동도 이어갈 예정이다.



<사진 = 백승철 기자>



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)