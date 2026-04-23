[자막뉴스] 삼전 노조 3만 명 모여 투쟁 결의대회…"배당은 11조인데 성과급은 40조?" 주주 측 맞불 집회

성과급 문제를 두고 사측과 대립하고 있는 삼성전자 노조가 투쟁 결의대회를 연 가운데, 삼성전자 주주 측도 맞불 집회에 나섰습니다.



첫 과반노조 지위를 확보한 '삼성전자 초기업노조'는 오늘(23일) 성과급 상한제 폐지 등을 요구하며 삼성전자 평택사업장 앞에서 투쟁결의대회를 개최했습니다.



경찰 추산 3만여 명이 참석한 가운데 이들은 영업이익 15% 성과급 지급, 성과급 상한제 폐지 등을 요구했는데, 합의가 이뤄지지 않을 경우 다음 달 21일부터 총파업에 돌입하겠다고 선언했습니다.



그러자 삼성전자 소액 주주들이 포함된 '대한민국 주주운동본부' 회원들도 집회 현장 인근에서 맞불 반대 집회를 열었습니다.



이들은 노조의 성과급 요구가 과하다며, 삼성전자 주주 배당은 11조 원에 불과한데 직원 성과급으로 40조 원을 지급하는 것은 부당하다고 주장했습니다.



현장을 찾은 소액주주들은 '삼성은 대한민국 500만 주주와 함께 한다'는 현수막을 들고 함께 구호를 외치기도 했습니다.



[미래 투자 포기하는 무도한 성과급 요구 500만 주주가 거부한다! 거부한다! 거부한다! 거부한다!]



이들은 또 "사측과 노조 간의 성과급 협의에 주주가 법적으로 개입할 수는 없지만, 공장 폐쇄는 전혀 다른 문제"라고 주장했습니다.



[민경권/대한민국 주주운동본부 대표 : 이 현장 공장의 주인은 사측도 아니고, 근로자가 아닙니다. 많은 주주들의 지분이거든요. 그 공장을 훼손하는 것, 재산을 훼손하는 것을 막기 위해서 이 현장에 섰습니다.]



주주 측은 "반도체 호황 사이클에서 공장을 멈춰 세우는 것은 삼성전자와 주주들의 실물 자산에 직접적인 피해를 주는 행위"라고 지적하며 공장이 폐쇄되지 않도록 타협해 주주들이 안심할 수 있게 해달라고 목소리를 높였습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 장유진, 영상취재: 강시우, 디자인: 육도현, 제작: 디지털뉴스부)