[속보] 생후 4개월 '해든이' 학대 살해한 친모에 무기징역 선고

▲ 전남 여수 영아 학대 살해 사건(해든이 사건)

생후 4개월 아들을 잔혹하게 학대해 숨지게 한 친모가 무기징역을 선고받았습니다.광주지법 순천지원 형사 1부(김용규 부장판사)는 오늘(23일) 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 아동 학대 살해 등 혐의로 기소된 30대 A 씨에 대해 무기징역, A 씨의 남편 B 씨에 대해 징역 4년 6개월을 각각 선고했습니다.A 씨는 지난해 10월 22일 오전 11시 43분 전남 여수시 자택에서 생후 4개월인 아들을 무차별로 때리고, 물을 틀어놓은 아기 욕조에 방치해 다발성 골절과 출혈 등으로 숨지게 한 혐의로 구속기소됐습니다.같은 해 8월 24일부터 19차례에 걸쳐 학대 행위를 한 것으로 조사됐습니다.B 씨는 학대를 방치하고, 사건 참고인을 고소하겠다고 협박한 혐의(아동복지법 위반 등)로 구속기소됐습니다.검찰은 A 씨에 대해 무기징역, B 씨에 대해 징역 10년을 구형했습니다.이 사건은 최근 SBS '그것이 알고싶다'에서 학대 장면 등이 담긴 홈캠 영상이 일부 공개되면서 일명 '해든이 사건'이라 불리며 국민적 공분을 샀습니다.