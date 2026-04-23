[자막뉴스] "재산, 직장, 몸무게까지 다 빼돌렸다"…소개비 줬더니 개인정보 다 털린 '듀오'

유명 결혼정보회사 '듀오'에서 40만 명 넘는 회원들의 민감한 개인 정보가 대거 유출된 사실이 뒤늦게 알려졌습니다.



개인정보보호위원회에 따르면 지난해 1월 듀오에서 개인정보를 취급하는 직원의 업무용 PC가 해킹당해 정회원 42만 7464명의 개인정보가 외부로 유출됐습니다.



유출된 개인정보에는 주민등록번호와 휴대전화 번호는 물론, 신장과 체중, 직장명과 같은 정보들까지 포함된 걸로 전해집니다.



심지어는 혼인 경력과 가족 관계, 자산 같은 결혼과 관련한 민감한 정보들도 해킹당한 거로 알려졌습니다.



개보위 조사 결과 듀오 측이 정보 보호와 관리에 크게 소홀했단 사실이 확인됐습니다.



일정 횟수 이상 인증 실패 시 내부 시스템에 접근 제한을 제한하는 등 조치도 없었고, 주민등록번호와 비밀번호에 단순한 암호화 알고리즘을 적용하는 등 안전성 확보 조치 의무도 위반했단 점이 확인됐습니다.



또, 주민등록번호를 법적 근거 없이 수집했고, 보유 기간이 지난 회원 정보를 파기하지 않았단 사실도 밝혀졌습니다.



정보 유출 뒤 대응 방식도 문제가 됐습니다.



듀오는 회원 정보가 유출된 사실을 파악하고도 정당한 사유 없이 72시간을 보내 유출 신고를 지연했습니다.



개보위는 듀오에 과징금 11억 9700만 원, 과태료 1320만 원을 부과하고, 개인정보가 유출된 회원에게 즉각 유출 사실을 통지하라고 명령했습니다.



온라인 커뮤니티에선 대규모 정보 유출 사태에 대해 황당하단 반응이 나오고 있습니다.



한 누리꾼은 "과징금뿐 아니라 개인에게 손해배상도 철저히 해야한다"고 주장했고, 또 다른 누리꾼은 "개인이 보는 피해에 비해 과징금 규모가 너무 작다"고 지적했습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 김나온, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)