정동영, 북한 구성 발언 파장에 "지나친 정략…미국일 수도, 내부일 수도"

▲ 정동영 통일부 장관이 23일 서울 종로 수운회관에서 박인준 한국종교인평화회의(KCRP) 대표회장 예방을 위해 이동하고 있다.

정동영 통일부 장관은 북한의 우라늄 농축시설 소재지로 구성을 언급한 이후 야당의 사퇴 요구가 이어지는 것에 대해 "북핵의 시급성을 강조한 것"이라면서 "지나친 정략"이라고 말했습니다.정 장관은 오늘(23일) 종로구 천도교 수운회관에서 한국종교인평화회의 대표회장인 박인준 천도교 교령을 예방한 후 기자들과 만난 자리에서 "(구성) 그 지명은 북도 알고 우리도 알고 미국도 아는데 어떻게 기밀이냐"면서 "달을 보라고 했는데 손가락을 가리키는 것"이라고 말했습니다.이어 "문제를 일으킨 사람들의 의도가 있을 것"이라며 "미국일 수도 있고 우리 내부일 수도 있다"고 말했습니다.정 장관은 또 "과거에 있었던 일인데 초유의 사태가 됐다"며 "이렇게 자꾸 논란을 키우는 것은 재미는 있을지 모르지만 국익을 해치는 것"이라고 지적했습니다.한미관계가 우려된다는 지적에 "충분히 설명했고 객관적인 증거 자료가 다 나와 있다"며 "이것이 그렇게 더 문제가 되리라고 생각지 않는다"고 답했습니다.(사진=연합뉴스)