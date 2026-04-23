[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스

1. 올해 1분기 한국 경제, 반도체 등 수출 호조와 내수 회복에 힘입어서 중동 전쟁이라는 악재 속에서도 큰 폭으로 성장했습니다. 한국은행은 지난 1분기 실질 국내 총생산이 직전 분기 대비 1.7% 성장했다고 오늘(23일) 발표했습니다. 이 수치는 지난 2월 전망치 0.9%의 2배에 달하는 수준입니다. 4분기 마이너스 0.2% 성장에 따른 기저 효과와 함께 반도체 수출 호조 등이 영향을 준 것으로 풀이되고 있습니다.



2. SK하이닉스가 올해 1분기 영업이익 37조 6천억 원, 영업이익률은 무려 72%를 달성하면서 또 한 번 최고 기록을 경신했다고 합니다. 삼성전자와 SK하이닉스 반도체 투톱이 신기록 행진을 이어가면서 오늘 코스피는 장중 6천500선을 돌파하기도 했습니다.



3. 미국과 이란의 2차 협상이 일단 무산됐습니다. 하지만 트럼프 미국 대통령은 앞으로 36시간에서 72시간 이내에 다시 협상이 열릴 수 있다고 말했습니다. 백악관은 휴전 시한을 따로 설정하지는 않았다면서 대이란 해상 봉쇄는 계속되고 있다고 강조했습니다.



4. 미국 하원의 공화당 소속 의원들이 쿠팡을 비롯한 미국 기업들을 차별하지 말라는 편지를 주미 대사에게 보냈습니다. 쿠팡과 관련해서 전방위적인 미국 내 정치적 압박이 들어오고 있는 모양새입니다.