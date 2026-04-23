뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"생일 지나 끊겼던 아동수당 다시 나와요"…1∼3월분 소급 지급

박세용 기자
작성 2026.04.23 13:59 조회수
"생일 지나 끊겼던 아동수당 다시 나와요"…1∼3월분 소급 지급
▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

아동수당 지급 대상이 8세 미만에서 9세 미만으로 확대되면서, 생일이 지나 지급이 중단됐던 아동들도 내일(24일) 밀린 수당을 한꺼번에 받게 됩니다.

보건복지부는 개정된 아동수당법에 따라 올해 1월부터 3월분까지의 소급분을 포함한 아동수당을 내일 일괄 지급한다고 밝혔습니다.

올해부터 지급 연령이 9세 미만으로 상향됨에 따라 모든 대상 아동에게 매달 10만 원의 아동수당이 지급됩니다.

특히 비수도권이나 인구감소지역 거주 아동에게는 거주지에 따라 매달 5천 원에서 최대 2만 원이 추가 지급됩니다.

이미 지급이 종료된 2017년 1월생부터 2018년 3월생 아동들은 별도의 신청 없이 이번에 소급분을 받을 수 있습니다.

2017년생 아동의 경우 지역별 추가 수당을 합쳐서 이번 달 최대 48만 원까지 받게 됩니다.

이번 달에 소급 적용을 받는 아동은 43만 명이며, 이를 포함해 4월에 아동수당을 받는 전체 인원은 255만 명으로 집계됐습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
박세용 기자 사진
박세용 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지