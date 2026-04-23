"생일 지나 끊겼던 아동수당 다시 나와요"…1∼3월분 소급 지급

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아동수당 지급 대상이 8세 미만에서 9세 미만으로 확대되면서, 생일이 지나 지급이 중단됐던 아동들도 내일(24일) 밀린 수당을 한꺼번에 받게 됩니다.보건복지부는 개정된 아동수당법에 따라 올해 1월부터 3월분까지의 소급분을 포함한 아동수당을 내일 일괄 지급한다고 밝혔습니다.올해부터 지급 연령이 9세 미만으로 상향됨에 따라 모든 대상 아동에게 매달 10만 원의 아동수당이 지급됩니다.특히 비수도권이나 인구감소지역 거주 아동에게는 거주지에 따라 매달 5천 원에서 최대 2만 원이 추가 지급됩니다.이미 지급이 종료된 2017년 1월생부터 2018년 3월생 아동들은 별도의 신청 없이 이번에 소급분을 받을 수 있습니다.2017년생 아동의 경우 지역별 추가 수당을 합쳐서 이번 달 최대 48만 원까지 받게 됩니다.이번 달에 소급 적용을 받는 아동은 43만 명이며, 이를 포함해 4월에 아동수당을 받는 전체 인원은 255만 명으로 집계됐습니다.(사진=연합뉴스)