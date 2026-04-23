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삼성전자 노조, 평택사업장서 투쟁 결의대회…3만 명 결집

이성훈 기자
작성 2026.04.23 13:55 조회수
삼성전자 노조, 평택사업장서 투쟁 결의대회…3만 명 결집
▲ 17일 서울 삼성전자 서초사옥 앞에서 삼성그룹 초기업노동조합 조합원들이 과반노조 공식 선언 기자회견을 하고 있다.

삼성전자 첫 과반 노조 지위를 확보한 '삼성전자 초기업노조'가 성과급 상한제 폐지 등을 요구하며 오늘(23일) 삼성전자 평택사업장 앞에서 투쟁 결의대회를 열었습니다.

오늘 오후 1시부터 진행된 결의대회에는 경찰 추산 3만여 명, 노조 추산 3만 9천여 명이 참여했습니다.

노조는 사전 집회를 진행한 뒤 오후 2시부터 3시까지 본집회를 이어갈 예정입니다.

노조는 회사 측에 영업이익의 15퍼센트를 성과급으로 지급하고 성과급 상한제를 폐지할 것을 요구했습니다.

이 같은 요구에 대해 사측과 합의가 이뤄지지 않을 경우 다음 달 21일부터 6월 7일까지 총파업에 돌입하겠다는 방침입니다.

노조는 현재 7만 4천여 명의 조합원이 가입해 삼성전자의 첫 과반 노조가 됐으며, 지난 15일 고용노동부 확인 절차를 거쳐 법적 근로자 대표 지위를 확보했습니다.

경찰은 만일의 상황에 대비해 집회가 열리는 도로 양방향을 통제하고 300여 명의 인력을 투입해 교통 관리와 우발 상황 대비에 나섰습니다.

평택시도 오늘 오후 안전 안내 문자를 발송해 삼성전자 평택사업장 일대 도로 통제 사실을 알리고 시민들에게 우회도로 이용을 당부했습니다.

23일 삼성전자 노동조합 공동투쟁본부 투쟁 결의대회가 열리는 경기도 평택시 삼성전자 평택캠퍼스 인근에서 노조의 집회에 반대하는 대한민국 주주운동본부 관계자들이 구호를 외치고 있다.

앞서 오전 10시쯤 대한민국 주주운동본부 소속 일부 회원들이 노조 집회 장소 인근에서 성과급 요구가 과도하다며 반대 집회를 열었다가 해산했습니다.

이들은 삼성전자 주주 배당이 11조 원에 불과한데 직원 성과급으로 40조 원을 지급하는 것은 부당하다고 주장했습니다.

(사진=연합뉴스)
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