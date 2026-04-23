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아파트 청약 노리고 '노부모 부양' 허위 등록한 13명 적발

조민기 기자
작성 2026.04.23 13:31 조회수
아파트 청약 노리고 '노부모 부양' 허위 등록한 13명 적발
▲ 경기북부경찰청

아파트 청약 당첨을 위해 함께 살지 않는 세대원을 허위로 등록한 부정 청약자들이 경찰에 붙잡혔습니다.

경기북부경찰청 반부패범죄수사1대는 주택법 위반 및 주민등록법 위반 혐의로 13명을 불구속 송치했다고 오늘(23일) 밝혔습니다.

이들은 지난 2024년 8월부터 지난해 4월까지 파주·고양·남양주 등에서 특별공급 아파트 청약 자격을 얻거나 일반공급 청약 과정에서 더 높은 가점을 받기 위해 허위로 서류를 작성한 혐의를 받습니다.

또 만 65세 이상 직계존속을 3년 이상 계속 부양해야 하는 노부모 부양 특별공급 요건을 맞추기 위해 허위로 주소지를 옮겨 청약 자격을 갖춘 것처럼 꾸민 것으로 확인됐습니다.

이들은 함께 거주하지 않는 세대원을 세대원으로 올려 일반공급 청약 가점을 높인 것으로도 파악됐습니다.

경찰은 국토교통부로부터 경기북부 지역 아파트 청약 당첨자 가운데 허위 사실로 청약해 주택을 공급받은 정황이 의심된다는 수사 의뢰를 받고 수사에 착수했습니다.

부정 청약이 확정될 경우 형사처벌뿐 아니라 공급계약 취소와 주택 환수, 계약금 몰수 등의 조치가 뒤따를 수 있습니다.

주택법상 부정 청약자는 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처할 수 있습니다.

(사진=연합뉴스)
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