사립 유치원 교사 10명 중 7명 "독감 확진 받고도 출근 강행"

▲ 부천 유치원 교사 직무상 재해 인정 촉구 기자회견하는 전교조

몇 달 전 부천의 한 20대 사립 유치원 교사가 40도의 고열을 동반한 독감에 걸리고도 병가를 사용하지 못하고 숨진 사건이 벌어진 가운데, 전국 사립 유치원 교사의 10명 중 7명 이상은 독감 확진 판정 후에도 출근한 경험이 있다는 실태조사 결과가 나왔습니다.오늘(23일) 전국교직원노동조합(전교조)이 전국 유·초·중·고·특수학교 교사 6천689명을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면 유치원 교사(3천547명) 중 64.5%가 독감이 걸린 상태로 출근한 경험이 있다고 응답했습니다.초등학교(49.3%), 특수학교(48.6%), 중학교(47.0%), 고등학교(46.0%)와 비교해 월등히 높은 수준입니다.특히 사립유치원 교사의 경우 이 비율이 73.6%에 달했습니다.유치원 교사들에게 독감에 걸려도 출근한 이유를 묻자 '대체인력을 구할 수 없어서'(68.6%)라는 응답이 가장 많이 나왔습니다.'관리자들의 압박과 눈치 때문에'라고 답한 사람도 59.6%에 달했습니다.초·중·고·특수학교 교사들이 병가를 쓰지 못한 이유로 '동료들에 대한 미안함'을 가장 많이 꼽은 것과는 다소 상반된 결과입니다.유치원 교사에게 사정이 생겨 출근하지 못할 때 대체 인력 등 체계가 마련돼 있다는 응답한 사람은 16.4%에 불과했습니다.앞서 전교조가 공개한 부천 교사의 사망 전 카카오톡 메시지와 유족의 증언에 따르면 고인 역시 비슷한 이유로 병가를 사용하지 못한 것으로 파악됐습니다.이번 실태조사에서 유치원 교사의 92.9%는 '사망한 부천 교사와 나의 처지가 비슷하다'고 생각하는 것으로 나타났습니다.전교조는 "조사 결과는 부천 사립유치원 교사 사망 사건이 결코 특수한 개인의 사례가 아님을 극명하게 보여주고 있다"며 "대체 인력 지원 체계와 유아교육 공공성을 강화해야 한다"고 촉구했습니다.전교조는 또 "교사의 정원 산출 기준을 학생 수에서 '학급 수'로 바꾸는 것이 근본적 원인을 해결하는 길"이라면서 "교직 현장의 조직 문화를 혁신하고 감염병 시 병가 사용권도 의무적으로 보장해야 한다"고 주장했습니다.(사진=전교조 제공, 연합뉴스)