[날씨] 다시 포근해진 날씨…중부 곳곳 '건조주의보'

오늘(23일) 바람의 방향이 동에서 서쪽으로 불면서 서쪽 지역을 중심으로 낮 기온 크게 오르겠습니다.



서울의 낮 최고 기온 23도로 평년 수준을 3도가량 웃돌며 포근할 텐데요.



다만 해가 지고 나면 기온이 뚝 떨어지면서 일교차가 크겠습니다.



옷차림 잘해주셔야겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 살펴봅니다.



전주의 낮 최고 기온 23도까지 오르겠고요.



동쪽 지역의 낮 기온은 대부분 20도 안팎으로 선선하겠습니다.



건조특보 지역은 더욱 확대됐습니다.



서울을 포함한 중부 곳곳에 건조주의보가 내려졌습니다.



화재 사고 나지 않도록 불씨 단속 철저하게 해 주셔야겠습니다.



그리고 오늘 경북 동해안 지역으로는 강풍주의보도 내려졌습니다.



안전사고 유의해 주셔야겠습니다.



오늘 제주 지역은 낮까지 5mm 미만의 비가 내리다 그치겠습니다.



대기의 흐름 원활하게 이뤄지고요.



동풍이 불어 들면서 먼지에 대한 걱정 없겠습니다.



주말까지 별다른 비 예보가 나와 있지 않아 대기의 건조함 계속되겠고요.



일교차가 크겠습니다.



월요일에는 중부를 중심으로 비 예보가 나와 있습니다.



(안수진 기상캐스터)