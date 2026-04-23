매출액·영업이익 '역대 최대'…코스피 6,500선 돌파

<앵커>



SK하이닉스가 올해 1분기 영업이익 37조 6천억 원, 영업이익률은 72%로 최고 기록을 경신했습니다. 삼성전자와 SK하이닉스 '반도체 투톱'이 신기록 행진을 이어가면서 코스피는 장중 6천500을 돌파했습니다. 1분기 GDP도 큰 폭으로 올랐습니다.



정성진 기자입니다.



<기자>



SK하이닉스가 올해 1분기 매출액 52조 5천억 원, 영업이익 37조 6천억 원을 기록하며 역대 최대 실적을 다시 썼습니다.



매출액은 1년 전보다 2배 늘어나면서 분기 기준 처음으로 50조 원을 넘어섰습니다.



영업이익도 1년 전과 비교해 405% 급등했습니다.



역대 최대 기록이었던 지난해 4분기 19조 1천억 원과 비교해도 2배 가까이 늘어난 수준입니다.



분기 영업이익률 역시 72퍼센트를 기록해 지난해 4분기 58퍼센트를 넘어서는 사상 최고치를 경신했습니다.



AI 인프라 투자 확대로 반도체 수요가 급증하면서 주력인 고대역폭 메모리인 HBM 판매 확대와 D램, 낸드 가격 상승이 이어진 영향으로 풀이됩니다.



앞서 삼성전자도 잠정 집계 기준, 영업이익 57조 원으로 역대 최대 실적을 경신하는 등 '반도체 투톱'이 초호황을 이어가면서 국내 경제 전반에 훈풍을 불어넣고 있습니다.



코스피 지수는 장 시작과 동시에 6천500선을 돌파하며 최고치 행진을 이어가고 있습니다.



지난 21일 중동 전쟁 발발 전 기록한 사상 최고치를 2개월 만에 경신한 데 이어 오늘까지 3거래일 연속 신기록을 갈아치웠습니다.



실제 올해 1분기 실질 GDP 성장률도 중동 전쟁 등 악재 속에서도 반도체 수출 호조에 힘입어 1.7%를 기록했습니다.



지난 2월 한국은행이 전망한 0.9%의 두 배 수준으로 2020년 3분기 이후 5년 6개월 만에 가장 높은 성장률입니다.



(영상편집 : 안여진)